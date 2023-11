Nuova Jeep Avenger, prezzi e allestimenti del MY24

La nuova Jeep Avenger si è guadagnata il plauso generale di tutto il settore automobilistico, ottenendo dal suo lancio ben dodici premi internazionali,

tra cui quelli di Auto dell’Anno 2023; Best Family SUV in occasione del 2023 Women’s World Car of the Year; Electric Car of the Year nei Top Gear UK Awards; Auto Europa 2024. Presentata al salone dell'automobile di Parigi lo scorso anno, il primo SUV 100% elettrico di Jeep ha raccolto più di 40.000 ordini e si è rivelata fondamentale per incrementare la quota del brand all’interno del segmento B-SUV in Europa.

Le dichiarazioni di Eric Laforge, Head of Jeep® Brand in Europa“Siamo estremamente orgogliosi dell’eccezionale successo della nuova Jeep Avenger in Europa, che vanta già più di 40.000 ordini registrati da parte dei clienti. Ora abbiamo ampliato la nostra offerta con una gamma completa di propulsori e una nuova proposta di allestimenti e optional come l’Open-Air Sky Roof, per assicurare una maggiore libertà di scelta: un tratto tipico del DNA del brand Jeep”.

La nuova Jeep Avenger è un SUV compatto che incarna l’essenza del marchio Jeep, abbinando qualità in fuoristrada, stile, funzionalità e tecnologia in un’unica soluzione. Jeep Avenger rappresenta la quintessenza della pura espressione di “concentrated Freedom” in un formato compatto, offrendo le prestazioni tipiche di Jeep in svariate condizioni, tanto su strada quanto off-road. E tra i suoi tanti primati, è il primo SUV Jeep in ottantadue anni di storia disegnato fuori dagli Stati Uniti, presso il Design Studio Jeep di Torino.

Per soddisfare l’ampio ventaglio di esigenze dei clienti, alla costante ricerca di volumi capienti, stile, tecnologie d'avanguardia, comfort in dimensioni compatte, e per garantire loro allo stesso tempo il massimo della flessibilità tra tre diversi tipi di propulsione, Jeep ha ampliato la nuova gamma Avenger MY24: viene introdotta la versione e-Hybrid, caratterizzata da una soluzione powertrain eco-consapevole insieme alle varianti 100% elettriche e con motore a combustione interna, in linea con l'impegno a lungo termine del brand di garantire libertà di scelta e offrire ai clienti la flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze.

La versione 100% elettrica è dotata di un motore elettrico da 400 volt, che garantisce sino a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, per una guida in ambiente urbano senza pensieri. Il caricabatterie rapido consente inoltre di raggiungere un’autonomia giornaliera di 30 chilometri in soli tre minuti.La versione e-Hybrid offre anch’essa un’esperienza di guida estremamente fluida, combinando il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico.

La versione a benzina è dotata di un motore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti.