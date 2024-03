Nuova Škoda Superb Wagon: rivoluzione elegante e tecnologica

La Škoda presenta la nuova Superb Wagon, definendo nuovi standard di eleganza, spaziosità e innovazione tecnologica.

La quarta generazione di questa ammiraglia ICE si distingue per dimensioni maggiorate e un design che evoca un'evoluzione intelligente, senza trascurare l'efficienza e la funzionalità.

La nuova Superb Wagon vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica impressionante di cd 0,25, rendendola la più aerodinamica mai prodotta da Škoda. Con sei varianti di propulsore, tra cui un ibrido plug-in con oltre 100 chilometri di autonomia elettrica e un 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid, offre un mix ideale di potenza ed efficienza, variando da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV).

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, sottolinea l'attenzione dell'azienda verso i desideri dei clienti, tradottisi in un veicolo che massimizza funzionalità, esperienza di guida, interazione e comfort. La Superb Wagon non solo espande lo spazio disponibile, ma introduce anche propulsori elettrificati e migliora l'usabilità con innovazioni come i nuovi Škoda Smart Dial e l'integrazione imminente di ChatGPT.

Esteticamente, la vettura colpisce per la calandra ottagonale, i fari anteriori a LED Matrix e dettagli in Unique Dark Chrome. L'abitacolo si arricchisce di un display infotainment da 13 pollici, una consolle centrale ordinata grazie al cambio posizionato sul piantone dello sterzo e un'incremento di 30 litri dello spazio per i bagagli rispetto alla generazione precedente.

La Superb Wagon introduce una gamma di propulsori ampliata e un'innovativa aerodinamica. Il modello iV ibrido plug-in e il 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid rappresentano la punta di diamante dell'offerta, affiancati da altre opzioni a benzina e diesel, alcune delle quali dotate di trazione integrale di serie.

Prodotta a Bratislava, la nuova Škoda Superb Wagon è pronta a continuare il successo delle generazioni precedenti, rafforzando il suo ruolo di leader nel segmento delle station wagon grazie a un mix perfetto di stile, spazio e tecnologia avanzata.