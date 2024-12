Nuova Mercedes CLA, l’auto premium del futuro arriverà con il motore High-Tech prodotto in Cina

Mentre la mobilità elettrica continua a guadagnare terreno, Mercedes-Benz dimostra che i motori a combustione interna possono ancora offrire innovazione ed efficienza.

Secondo quanto riportato da Autobild, il produttore tedesco ha svelato il M252, un nuovo motore a benzina da 1,5 litri, destinato a debuttare nella prossima generazione della Mercedes CLA, prevista per l’inizio del 2026.

Un motore compatto ma tecnologicamente avanzato

Il motore M252 completa la famiglia di motori modulari Mercedes, che include già l’M254 da 2,0 litri e l’M256 a sei cilindri da 3,0 litri. Con una cilindrata di 1,5 litri, il M252 si distingue per:

Peso ridotto di soli 140 kg, grazie a una pista cilindrica in spray di ferro nanocristallino.

Tecnologia del "ciclo Miller", che riduce l’attrito e migliora l’efficienza.

Conformità agli standard Euro 7, grazie a un filtro antiparticolato e un avanzato sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

Disponibile in tre versioni da 136 CV, 163 CV e 190 CV, il M252 integra un sistema ibrido mild a 48 volt che fornisce ulteriori 27 CV. Questo consente non solo una maggiore spinta ai bassi regimi, ma anche una guida puramente elettrica fino a 100 km/h, ideale per brevi spostamenti urbani.

Tecnologia ibrida compatta e funzionale

Mercedes ha ottimizzato il design del sistema ibrido, incassando il motore elettrico e l’inverter direttamente nel cambio, mentre la batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il sedile del conducente per risparmiare spazio. Il sistema di recupero energetico è attivo in tutte e otto le marce, con una capacità di recupero fino a 25 kW di energia.

Produzione e qualità

Sebbene il motore sia stato progettato nello stabilimento Mercedes di Untertürkheim, la produzione avviene in collaborazione con Geely Aurobay in Cina. Questa scelta, spiega Mercedes, è stata motivata dai minori costi di produzione e dalla vicinanza al mercato asiatico. Tuttavia, gli ingegneri tedeschi supervisionano attentamente la qualità della produzione in loco.

CLA 2026: Il Primo Modello con il M252

La nuova Mercedes CLA sarà il primo modello a beneficiare del motore M252. Con il lancio previsto per il 2026, questa berlina compatta offrirà un perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e sostenibilità, dimostrando che i motori a combustione interna hanno ancora un ruolo da protagonista nel futuro dell’automotive.

Con il M252, Mercedes riafferma il suo impegno verso l’innovazione nei motori a combustione interna, posizionandosi come pioniere della tecnologia pulita e compatibile con le normative ambientali più stringenti. Il nuovo motore sarà un elemento chiave per la prossima generazione di modelli, dimostrando che tradizione e futuro possono coesistere.