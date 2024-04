Nuova MINI Cooper S 2024: design iconico e prestazioni sportive

La quinta generazione della MINI Cooper S si presenta sul mercato con una proposta irrinunciabile per gli amanti del marchio britannico e non solo.

Il modello 2024 fa leva su un connubio perfetto tra tradizione ed innovazione, mantenendo inalterato il design iconico che da sempre caratterizza la MINI, ma introducendo al contempo una serie di miglioramenti tecnologici e meccanici all'avanguardia.

Sotto il cofano, la nuova MINI Cooper S ospita un potente motore TwinPower turbo da 2,0 litri, capace di erogare fino a 204 CV (150 kW) e una coppia massima di 300 Nm. Questa motorizzazione consente al veicolo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, garantendo prestazioni eccellenti senza rinunciare all'efficienza: il consumo di carburante combinato si attesta infatti tra i 6,4 e i 6,1 l/100 km, con emissioni di CO2 combinate che variano tra i 144 e i 138 g/km secondo il ciclo WLTP.

Esteticamente, la MINI Cooper S 2024 si distingue per il suo assetto classico arricchito da dettagli espressivi e personalizzabili, come l'elegante colore Ocean Wave Green e le finiture del tetto a contrasto. Gli interni, nell'allestimento Classic, offrono un ambiente raffinato e confortevole, grazie all'uso di materiali pregiati come i sedili Vescin e le finiture in tessuto fantasia.

L'esperienza di guida è ulteriormente arricchita da una serie di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui la funzione Safe Exit, l'Active Cruise Control e il Parking Assistant, che rendono la guida più sicura, confortevole e piacevole.

La nuova MINI Cooper S 2024 si conferma una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combini in modo ineguagliabile stile, prestazioni e tecnologia, continuando a scrivere la storia di uno dei brand automobilistici più iconici e amati al mondo.