Nuova Opel Rocks: mobilità elettrica giovane e audace per la città

La nuova Opel Rocks si presenta con un look ancora più audace e moderno, confermandosi come una delle soluzioni più innovative per la mobilità elettrica urbana.

Destinata ai giovani a partire dai 15 anni, questa vettura compatta e agile rappresenta un’alternativa sicura, sostenibile e accessibile ai tradizionali mezzi di trasporto. Con un design più scolpito e minimalista, il modello incarna la filosofia “Detox” del marchio, con linee pulite e dettagli distintivi che la rendono immediatamente riconoscibile.

La nuova estetica della Opel Rocks vede l’adozione dell’iconico Opel Vizor in nero, che si integra armoniosamente con il tetto e le ruote, anch’essi scuri. Il logo Opel Blitz spicca in bianco a contrasto sia nella parte anteriore che posteriore, mentre la carrozzeria grigio chiaro dona un aspetto fresco e moderno. Le porte, che mantengono il design asimmetrico tipico della gamma Rocks, aggiungono un ulteriore tocco di originalità: quella del passeggero si apre in avanti, mentre quella del conducente si apre controvento.

Oltre al design accattivante, la nuova Opel Rocks offre prestazioni ottimali per l’uso quotidiano in città. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km, il quadriciclo garantisce spostamenti sicuri e a zero emissioni locali. Il sistema di ricarica è estremamente pratico: il cavo integrato, posizionato dietro la portiera del passeggero, può essere facilmente estratto e collegato a una normale presa domestica. In poche ore, la batteria è completamente carica, permettendo di affrontare la giornata senza preoccupazioni. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 2,41 metri e una larghezza di 1,39 metri, consentono di destreggiarsi agilmente nel traffico urbano e di parcheggiare anche negli spazi più ristretti. Il raggio di sterzata di soli 7,20 metri garantisce una manovrabilità eccellente, rendendo la Opel Rocks perfetta per le strade cittadine.

La sicurezza è un altro punto di forza della Opel Rocks. A differenza di monopattini elettrici, e-bike o scooter, offre un abitacolo protetto dalle intemperie e una struttura solida. Il telaio tubolare, le zone di deformazione e il parabrezza in vetro stratificato aumentano la protezione degli occupanti in caso di urto. Inoltre, i fari a LED migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo, garantendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Gli interni della nuova Opel Rocks sono progettati per rispondere alle esigenze delle giovani generazioni, con un approccio minimalista e tecnologico. La plancia ospita comandi ergonomici e intuitivi, mentre il display digitale offre informazioni chiare e immediate. La connettività è al centro dell’esperienza di bordo: un supporto per smartphone con porta USB permette di collegare il proprio dispositivo alla console centrale e di accedere all’app myOpel. Tramite il sistema MyRocks Switch, posizionato sul volante, è possibile utilizzare il telefono in modalità Bluetooth per gestire musica, navigazione e chiamate senza distrazioni. La funzione MyRocks Play consente agli occupanti di ascoltare la loro playlist preferita e interagire con il proprio assistente virtuale.

Un ulteriore elemento distintivo è il tetto panoramico di serie, che insieme ai finestrini laterali e al lunotto in vetro temperato di sicurezza contribuisce a creare un’atmosfera luminosa e piacevole, unica nel suo segmento. Il volante, impreziosito dal logo Opel Blitz in bianco su sfondo nero, riprende il design del Opel Vizor, creando continuità stilistica tra gli interni e l’esterno della vettura.

La nuova Opel Rocks sarà disponibile a breve in Germania e in altri mercati europei, offrendo un’opzione versatile e accessibile per i giovani alla ricerca di un mezzo di trasporto innovativo. Con un’estetica rinnovata, soluzioni tecnologiche all’avanguardia e una mobilità a zero emissioni locali, questo quadriciclo leggero elettrico si conferma come una scelta ideale per chi desidera muoversi in città in modo indipendente, sicuro ed ecologico. Opel continua a ridefinire la mobilità urbana con un prodotto che combina stile, praticità e sostenibilità, segnando un ulteriore passo avanti nella democratizzazione della guida elettrica.