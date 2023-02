Nuova Polestar 2, un concentrato di potenza e sostenibilità

Con la Polestar 2 la Casa automobilistica controllata dalla Volvo, progredisce sotto diversi punti di vista.

A trazione posteriore per le versioni single motor, la premium compatta EV presenta un frontale high-tech totalmente rivisto, ma soprattutto nuovi propulsori, più potenti, per rendere la guida ancora più piacevole.

Ottima notizia anche l’implementazione del sistema di ricarica, portato a 205 kW DC e dell’autonomia, sulla carta fina a 635km WLTP.

Per rispondere alle esigenze relative all’inquinamento, sono stati prediletti materiali in grado di ridurre le emissioni di carbonio di ben 1,1 tonnellate. Nella fattispecie per le varianti ad un solo propulsore sono stati adoperati magneti permanenti di nuova concezione e un inverter al carburo di silicio.

Sul fronte prestazioni la potenza è stata aumentata fino a 220 kW, e ottimizzata per incrementare l’efficienza e la coppia portata da 330 Nm a 490. Il passaggio da 0 a 100 km/h è stato ridotto di 1”2 toccando i 6,2“.

L’infotaiment (SmartZone) fornito da Android Automotive OS con Google integrato è stato rafforzato, in particolare sotto il profilo della sicurezza, tramite l’adozione di una telecamera anteriore e il radar a medio raggio. Presenti altresì il Blind Spot Information System (BLIS) con supporto allo sterzo, il Cross Traffic Alert per la frenata e il Rear Collision Warning and Mitigation. Degni di nota la telecamera surround a 360 gradi e gli specchietti retrovisori esterni a oscuramento automatico.

Nell’ottica della funzionalità, il caricatore del cellulare wireless è diventato di serie. Ammodernati e resi più sportivi i cerchi in lega da 20 pollici.

A trazione posteriore anche la dual –motor, che sull’asse anteriore presenta ugualmente un’unità motrice asincrona. Ciò permette di esprimere una potenza di 310 kW e 740 Nm rispetto ai 300 kW e 660 Nm iniziali. Nel complesso, pure in questa variante i tecnici scandinavi hanno voluto fare un regalo a chi ama la velocità, facendo scendere a 4,5 secondo il passaggio da fermi a 100 km/h.

Interessante per quanto concerne l’efficienza la possibilità di disattivare il motore anteriore quando non è necessario.

Per chi usufruisce il Performance Pack opzionale, la potenza sale a 350 kW, con uno scatto a 100 km/h in appena 4,2 secondi. Eventualmente si può aggiornare il software over-the-air, scaricabile per tutti i modelli dotati di Long Range Dual- Motor idonei.

Tutte le versioni usano batterie agli ioni di litio potenziate che diminuiscono i tempi di ricarica.

Le Long-Range vantano batterie CATL da 82 kWh con ventisette moduli . Per tutte le altre, la capacità è di 69 kWh con ventiquattro moduli.

Ordinabile da fine febbraio 2023 su Polestar.com con consegne a partire dal terzo semestre dell’anno, parte da un prezzo di 55.800 euro fino a un massimo 64.690.

Noi l’abbiamo provata partendo da Milano con il pieno di ricarica e quando siamo arrivati a Pietrasanta dopo 400 km avevamo ancora il 15% di autonomia. Il tratto in autostrada ci ha consentito di spremere la Polestar 2 come si deve e verificarne le doti. Possiamo dire che il comfort è buono e i materiali effettivamente ricercati. Ampi i volumi, tanto che nel bagagliaio si possono ospitare valige per quattro persone. Voto alto sia per quanto riguarda la tenuta quando si spinge sull’acceleratore, sia negli inserimenti in curva. Piacevole la navigazione integrata di Google.

Arrivati rilassati e per nulla stanchi nel capoluogo storico della Versilia, abbiamo potuto ammirare le bellezze di quella che è denominata la Piccola Atene e che per anni ha ospitato artisti di fama internazionale come Igor Mitoraj e Fernando Botero. Altamente consigliabile una visita al Duomo dedicato a San Martino.

Se vi trovate in zona non dimenticate di assaggiare i Tordelli versiliesi, una pasta locale da condire con il sugo di carne. Mentre se avete un po’ di tempo libero, fate una capatina a Marina di Pietrasanta per godervi i colori del mare e Valdicastello che ha dato i natali a Giosuè Carducci.