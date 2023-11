Nuova Skoda Superb, debutta in versione ibrida plug-in

Più spaziosa, poderosa, sicura e innovativa, ecco la nuova Superb, l’ammiraglia di casa Skoda, disponibile in Italia solo nella versione station wagon.

Misura 4.902 mm lunghezza x 1.849 mm larghezza x 1.482 mm altezza, con dimensioni più importanti della versione precedente. Aumenta di 30 litri anche la capacità del bagagliaio che raggiunge i 690 litri. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, la capacità arriva a 1.920 litri. Esteticamente è caratterizzata da una nuova calandra ottagonale, ed è dotata di gruppi ottici anteriori LED Matrix opzionali di seconda generazione , che sono di serie sulla versione Superb L&K. La quarta generazione di Superb è disponibile in sei colori metallizzati e due tinte unite.

Tutte le varianti Superb sono dotate di serie di cerchi in lega. Dietro al nuovo volante troviamo il nuovo Virtual Cockpit da 10 pollici. Centralmente, invece, spicca il display da 10 o 13 pollici del sistema infotainment. Nuovi i tre selettori circolari posizionati sotto lo schermo dell'infotainment, ciascuno dotato di un display digitale da 32 millimetri. Questi consentono di accedere rapidamente a numerose funzioni del veicolo. Il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo. Di serie sono presenti pure 4 porte USB-C da 45 watt. Superb è proposta per la prima volta anche con un motore Mild Hybrid, un 1.5 TSI da 110 kW (150 CV). In questo caso, il cambio è un automatico a 6 rapporti.

Ad alimentare il propulsore elettrico una batteria con una capacità lorda di 25,7 kWh che permette un'autonomia in solo elettrico di oltre 100 km secondo il ciclo WLTP. Oltre a questo propulsore, il nuovo modello si potrà avere con due motori 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV), una versione diesel 2.0 TDI da 142 kW (193 CV) abbinata alla trazione integrale come la motorizzazione benzina di punta e un motore 2.0 TDI da 110 kW (150 CV). Tutti i motori sono abbinati di serie al cambio DSG a 7 rapporti. A livello di sicurezza la Superb di ultima generazione offre nuovi sistemi di assistenza alla guida come il Turn Assistant e l'Emergency Steering Assistant.

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, ha dichiarato: "Da oltre 20 anni Superb è l’ammiraglia della gamma Škoda a combustione interna. Nella sua quarta generazione continuerà a essere proprio questo, offrendo un design ancora più raffinato e scultoreo, una spaziosità eccezionale e una tecnologia all'avanguardia. Ulteriori ottimizzazioni dei propulsori e una migliore aerodinamica garantiscono un'efficienza ancora maggiore. Abbiamo ripensato da zero il propulsore ibrido plug-in e ora offre un'autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. Gli interni, completamente nuovi, sono ancora più ergonomici e presentano una quantità esemplare di materiali sostenibili. Infine, ma non meno importante, continueremo a offrire la Superb in versione berlina (non disponibile in Italia) e Wagon, riflettendo perfettamente la nostra attenzione al Cliente".