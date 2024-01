Nuova Volkswagen Golf, si aggiorna per restare leader del mercato

Volkswagen presenta le nuove Golf e Golf Variant con diverse opzioni di allestimento, tra cui la versione d'accesso Golf (non disponibile in Italia) e gli allestimenti Life, Style e R-Line.

Due modelli sportivi distintivi saranno la Golf GTE e la Golf GTI. La gamma motori includerà trazioni ibride plug-in (eHybrid1 e GTE1), sistemi mild hybrid a 48 V (eTSI), motori turbo benzina (TSI) e turbodiesel (TDI). Nella seconda metà dell'anno saranno lanciate le versioni sportive top di gamma Golf GTI Clubsport1, Golf R1 e Golf Variant R1 con trazione integrale 4MOTION per i modelli R. Nel prossimo anno, saranno introdotte ulteriori versioni a trazione integrale con un motore TSI da 150 kW (non disponibili in Italia). Tutti i modelli Golf condivideranno un nuovo sistema di infotainment, nuovi comandi illuminati per il climatizzatore automatico e nuovi fari e gruppi ottici posteriori a LED.

La nuova generazione della trazione ibrida plug-in di Volkswagen, presente nelle Golf eHybrid e Golf GTE, offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) per la eHybrid e 200 kW (272 CV) per la GTE. Entrambe trasmettono la potenza alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 marce dedicato alle trazioni ibride plug-in. Con l'adozione di un nuovo turbo benzina da 1,5 litri e una batteria da 19,7 kWh, la nuova trazione ibrida plug-in si distingue per l'efficienza, offrendo un'autonomia elettrica di circa 100 km. La batteria può essere ricaricata tramite wallbox e punti di ricarica AC a 11 kW, con la possibilità di ricarica rapida presso colonnine DC fino a 50 kW. Queste migliorie consentono un'autonomia notevolmente aumentata e rendono i modelli Golf eHybrid e GTE ideali anche per viaggi più lunghi in modalità ibrida, con una autonomia totale che può raggiungere i 1.000 km.

La gamma motori della Volkswagen Golf includono diverse opzioni di motorizzazioni più potenti ed efficienti. Gli eTSI, abbinati al cambio a doppia frizione DSG a 7 marce con tecnologia a 48 V e gestione attiva dei cilindri, generano potenze di 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV). Le versioni 1.5 TSI con cambio manuale, equipaggiate con lo stesso turbo benzina ma senza sistema a 48 V, offrono potenze identiche. Nel 2025, arriverà la Golf 2.0 TSI con una potenza di 150 kW (204 CV) e trazione integrale 4MOTION. La Golf GTI presenta un motore turbo benzina da 2.0 litri con una potenza aumentata di 15 kW. I modelli TDI mantengono le potenze di 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV). La Golf Variant è disponibile con tutte le motorizzazioni eTSI, TDI e TSI fino a 150 kW.

Le nuove Volkswagen Golf presentano un design esterno distintivo con un'attenzione particolare al sistema di illuminazione. I fari a LED sono stati ridisegnati, diventando più lineari, visivamente incisivi e slanciati verso l'interno. Una versione avanzata, chiamata fari Performance2, offre una barra trasversale a LED2 nella calandra e introduce il logo VW luminoso2, un elemento inedito per i modelli europei di Volkswagen. Un'altra opzione di illuminazione è la versione dei fari a LED Matrix IQ.LIGHT2, caratterizzati da abbaglianti ad alte prestazioni che illuminano fino a 500 metri di distanza di notte, superando i tradizionali abbaglianti. Questi fari includono anche gruppi ottici posteriori a LED 3D2 con sequenze di benvenuto e commiato personalizzabili tramite il sistema infotainment, offrendo tre diverse opzioni di sequenze. In sintesi, le nuove Golf si distinguono per il loro design luminoso e avanzato nel sistema di illuminazione esterna.

La Volkswagen ha introdotto significative migliorie agli interni della Golf, concentrandosi sui sistemi infotainment. I nuovi sistemi sono basati sulla quarta generazione del sistema modulare di infotainment MIB4, con hardware e software completamente rivisitati. L'esperienza utente è stata notevolmente migliorata con una nuova grafica e una struttura di menu touch display più intuitiva. Il sistema infotainment sarà disponibile con display 16:9 in due formati: un touchscreen da 26,4 cm (10,4 pollici) per la versione d'accesso e uno da 32,8 cm (12,9 pollici) per la versione top di gamma2 (di serie sulla gamma italiana). I nuovi display MIB4, che richiamano lo stile di un tablet, sono visivamente separati. I cursori touch per la regolazione della temperatura e del volume sono stati ridisegnati, ora illuminati e più facili da comandare. Un ulteriore optional disponibile per la Golf e la Golf Variant è il Windshield Head-Up Display. In sintesi, gli interni della Golf offrono un'esperienza avanzata e intuitiva nei sistemi infotainment, arricchita da display di alta qualità e opzioni di personalizzazione.

Sei allestimenti previsti per il lancio. La Golf e la Golf Variant sono disponibili in una versione d’accesso Golf (non disponibile in Italia) e negli allestimenti Life, Style e R-Line che insieme formano l’ampia gamma di equipaggiamenti e motorizzazioni tipica della Golf. I modelli sportivi Golf GTE e Golf GTI costituiscono una gamma a sé stante con motorizzazioni dedicate.