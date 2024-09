Nuove funzioni di assistenza Bosch con Radar per KTM, sicurezza avanzata per motociclisti

La sicurezza stradale per i motociclisti compie un grande passo avanti grazie a Bosch, che ha presentato sei nuove funzioni di assistenza basate su radar.

Di queste, cinque rappresentano anteprime mondiali e saranno disponibili per i motociclisti di tutto il mondo. L'azienda ha sviluppato queste tecnologie con l’obiettivo di migliorare il comfort e la sicurezza durante la guida, senza compromettere il piacere di essere in sella.

Secondo i dati raccolti da Bosch sugli incidenti motociclistici in Germania, l’adozione di funzioni di assistenza avanzate potrebbe prevenire un incidente su sei. Questi sistemi, infatti, non solo aumentano la sicurezza, ma migliorano l'esperienza di guida complessiva. La ricerca sugli incidenti dimostra che, grazie alle tecnologie avanzate, il rischio di sinistri può essere significativamente ridotto, contribuendo a salvare vite umane.

A novembre 2024, quattro di queste nuove funzionalità faranno il loro debutto su un modello della prestigiosa casa motociclistica KTM, con una produzione prevista per il 2025. Questa partnership tra Bosch e KTM non è nuova: già nel 2013 le due aziende avevano collaborato al lancio dell’MSC, il sistema di controllo della stabilità per motociclette, che ha rappresentato un’innovazione rivoluzionaria nel settore.

Tecnologia Radar per il Futuro delle Moto La nuova generazione di assistenza alla guida include un radar anterioreche, combinato con altre tecnologie, fornisce al motociclista informazioni cruciali per evitare incidenti e aumentare la sicurezza. Questo sistema rileva ostacoli e veicoli circostanti, calcolando la velocità e la distanza per attivare sistemi di avvertimento o interventi attivi in caso di necessità.

Tra le nuove funzioni presentate, si segnalano il cruise control adattivo basato su radar, che mantiene una distanza di sicurezza ottimale dai veicoli che precedono, e l’assistenza all’angolo cieco, che avverte il conducente della presenza di veicoli in aree non visibili. La sinergia tra Bosch e KTM consente di offrire un pacchetto completo per i motociclisti che desiderano una guida più sicura e confortevole.

Una Visione per il Futuro della Sicurezza Geoff Liersch, responsabile della divisione Two-Wheeler & Powersports di Bosch, ha dichiarato: “L’obiettivo dichiarato di Bosch è rendere l’utilizzo delle motociclette sempre più sicuro e confortevole, impiegando tecnologie innovative, senza rinunciare al piacere di guida.” Questo approccio tecnologico punta a creare un’esperienza di guida in cui comfort e sicurezza convivono armoniosamente, garantendo al contempo un’elevata reattività del mezzo.

Da parte sua, KTM ha accolto con entusiasmo queste nuove funzionalità. Stefan Haist, Lead KTM Chassis Control System - Street Development, ha sottolineato il lungo rapporto di collaborazione tra Bosch e KTM, che ha consentito lo sviluppo di soluzioni sempre più avanzate per il mercato motociclistico.

Le nuove funzioni di assistenza di Bosch basate su radar rappresentano un passo importante verso un futuro più sicuro per i motociclisti. L’impegno di Bosch e KTM in questo settore, unito alla continua innovazione tecnologica, apre la strada a un'esperienza di guida più sicura e confortevole.