Nuove Peugeot 308 e 308 sw con fari matrix led

Sulle autovetture i proiettori e i fari posteriori sono diventati elementi chiave.

Sono l'esempio stesso della tecnologia al servizio del design e, viceversa, del design al servizio della tecnologia. Progettati innanzitutto come dispositivi di sicurezza (illuminazione, segnalazione), sono diventati anche essenziali per affermare l'identità dei modelli del marchio PEUGEOT e renderli identificabili sin dal primo sguardo.

L'introduzione, nel 2012, della tecnologia a LED ha rivoluzionato le capacità di illuminazione e la forma dei gruppi ottici. Grazie alla loro potenza e compattezza, i LED offrono ai designer una maggiore libertà nella creazione di elementi di illuminazione, liberandoli dai vincoli delle tecnologie precedenti (alogene e xeno) in termini di forma e dimensioni, e permettendo loro di giocare letteralmente con la luce.

In termini di tecnologia, la luce emessa da un LED appare ancor più bianca di quella dei fari allo xeno. In realtà, questa luce è blu, ma attraversa uno strato di fosforo che assorbe gran parte dello spettro blu e conferisce al LED il suo particolarissimo colore ultra bianco. Oltre al fatto che i LED assicurano una durata da 10 a 15 volte superiore a quella delle luci alogene, sono dispositivi a basso consumo energetico, il che contribuisce a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 di Nuove PEUGEOT 308 e 308 SW.

È anche la tecnologia LED che permette alle nuove nate della casa del Leone di evidenziare la caratteristica firma luminosa del Marchio. Ecco perché tutte le versioni, sin dal primo livello di allestimento, beneficiano dei vantaggi della tecnologia LED.

Sugli allestimenti GT e GT Pack, inoltre, Nuove PEUGEOT 308 e 308 SW adottano proiettori adattativi full LED con tecnologia a matrice chiamata PEUGEOT Matrix LED Technology.

Sono composti da tre elementi:

La funzione luci diurne è assicurata dalla firma luminosa a LED a forma di artiglio introdotta nella gamma PEUGEOT sull’ammiraglia 508 nel 2018.

Le luci anabbaglianti sono composte da quattro LED abbinati per formare un fascio di luce estremamente potente ed in grado di illuminare nell’oscurità.

La funzione abbagliante è fornita dal modulo a matrice composto da venti LED che aggiungono il loro fascio a quello delle luci anabbaglianti. Qui entra in gioco la funzione adattativa del sistema, poiché questi venti moduli si accendono e si spengono e cambiano la loro emissione luminosa individualmente e continuamente, a seconda delle condizioni esterne.

La telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza analizza l'ambiente per adattare l'illuminazione e l'intensità dei vari LED della matrice. In questo modo, il fascio di luce si adatta automaticamente per un'illuminazione ottimale, permettendo di mantenere gli abbaglianti attivi in ogni momento senza mai abbagliare gli altri veicoli e le persone. Quando di notte ci si avvicina a un veicolo che sopraggiunge in direzione opposta oppure si segue un veicolo che ci precede, Nuove PEUGEOT 308 e 308 SW analizzano la posizione di questi veicoli ed i proiettori a LED illuminano tutto attorno, senza accecare gli altri utenti della strada. I segmenti di luce abbagliante vengono infatti spenti intorno all'auto rilevata per creare un tunnel d'ombra, in modo che il conducente di quest'altro veicolo non venga abbagliato, mentre l'ambiente circostante rimane ben illuminato.

Oltre a garantire un'illuminazione ottimale senza mai abbagliare gli altri automobilisti, la PEUGEOT Matrix LED Technology di Nuove PEUGEOT 308 e 308 SW, a seconda delle condizioni esterne, è in grado di passare automaticamente attraverso differenti modalità di illuminazione.

Modalità urbana: quando il veicolo viaggia tra 0 e 50 km/h, sono accesi gli anabbaglianti.

Modalità abbaglianti: a velocità comprese tra 50 e 110 km/h, i proiettori anteriori passano agli abbaglianti. Questo significa che illuminano al 100% del loro potenziale, ma senza abbagliare gli altri utenti della strada, illuminando attorno ad essi.

Modalità autostrada: quando la velocità supera i 110 km/h per almeno 5 secondi, i proiettori PEUGEOT Matrix LED Technology cambiano l'angolo del fascio luminoso delle luci abbaglianti (+0,4%) per illuminare più lontano - ovviamente senza abbagliare gli altri automobilisti. Non appena il veicolo viaggia per più di 5 secondi a una velocità inferiore a 90 km/h, il fascio di luce ritorna al suo angolo originale di apertura del fascio luminoso.

I proiettori anteriori PEUGEOT Matrix LED sono abbinati ai fari posteriori full LED con tre artigli, caratteristici di Nuove PEUGEOT 308 e 308 SW. Fanno parte integrante del design posteriore della vettura e il loro stile unico rende le nuove nate della Casa immediatamente identificabili anche da lontano, sia frontalmente che posteriormente.