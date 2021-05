Nuovo Citroën C3 Aircross è il SUV ideale per la città e per il tempo libero

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross è un SUV facile da vivere, molto confortevole per una vita attiva, in grado di offrire praticità e funzionalità e che si distingue per il suo stile moderno e distintivo, dalla forte personalità. Progettato per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo delle persone, offre una grande versatilità: per gli spostamenti quotidiani in città, come ad esempio per il percorso casa-lavoro, per recarsi in palestra o per accompagnare i figli a scuola; oppure per i viaggi nel week-end, per il tempo libero o per andare in vacanza.

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross soddisfa sia esteticamente che dal punto di vista funzionale la sua matrice SUV: l’assetto rialzato offre una posizione di guida che consente di dominare la strada; il suo aspetto protettivo esprime tutta la sua personalità dallo stile moderno e distintivo; la sua versatilità permette di affrontare tutti i percorsi, anche quelli con scarsa aderenza. In particolare, offre un sistema che adatta la motricità delle ruote anteriori in funzione del tipo di terreno in modo da poter disporre di quella motricità che appartiene allo spirito più avventuroso di questa categoria di veicoli e che lo rende adatto ad affrontare in sicurezza ogni tipo di percorso, indipendentemente dalle condizioni.

Si tratta del sistema Grip Control® con Hill Assist Descent, da tempo uno dei punti forti dell’originale generazione di questo versatile SUV. La tecnologia Grip Control® rappresenta un sistema di antipattinamento evoluto che ottimizza la motricità delle ruote anteriori su ogni fondo stradale, offrendo così sicurezza e versatilità di guida. In aggiunta, la funzione di assistenza in discesa, Hill Assist Descent, mantiene il veicolo a velocità ridotta in situazioni di forte pendenza, garantendo così il controllo della traiettoria e dell’aderenza.

Anche in presenza della sola trazione anteriore, il sistema Grip Control® propone su strada una sicurezza di livello superiore, ed il disimpegno da quelle situazioni in cui la trazione su 2 ruote non è sufficiente.

La tecnologia funziona di concerto con il controllo di stabilità della vettura ESP, indirizzando forza frenante sulla ruota con minore aderenza e conferendo nel contempo maggiore 'grip' all'altra.

La funzione Grip Control® offre 5 modalità. Si inserisce automaticamente in modalità Standard ed è possibile impostare manualmente le altre, attraverso un selettore posizionato sulla consolle centrale, scegliendo tra: Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP OFF.

Neve: adatta istantaneamente il pattinamento di entrambe le ruote motrici alle condizioni di aderenza riscontrate; mantenendo la modalità attiva fino a 80 km/h.

Fango: consente il pattinamento della ruota meno aderente in partenza, per favorire l'eliminazione del fango ed il recupero dell'aderenza. Nel contempo, il sistema trasferisce il massimo della coppia possibile alla ruota con maggiore aderenza. Efficace anche su erba bagnata, questa modalità è attiva fino a 50 km/h.

Sabbia: consente un lieve pattinamento simultaneo delle ruote motrici, per far avanzare il veicolo limitando i rischi di insabbiamento. La modalità rimane attiva fino a 120 km/h.

Nel contempo, Hill Assist Descent è una funzione di assistenza in discesa che mantiene il veicolo a velocità ridotta in presenza di forti pendenze (oltre il 5%). Il sistema aiuta a mantenere la traiettoria e riduce il rischio di slittamento o di perdita di controllo del veicolo durante la discesa, sia con marcia in avanti, sia in retromarcia. Si può attivare con motore acceso, sia in movimento che da fermo, e resta attivo fino a 30 Km/h. È disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico e funziona sia con marcia inserita che con marcia in posizione neutro. Assistendo il guidatore nel mantenere la velocità costante e ridotta, la funzione Hill Assist Descent garantisce controllo e sicurezza e lascia al conducente l'unico impegno di controllare il volante. La funzione viene attivata premendo un tasto posizionato sulla consolle centrale.

Grip Control® ed Hill Assist Descent si propongono quindi in maniera sinergica per consentire a Nuovo SUV Citroën C3 Aircross di avventurarsi su tutti i tipi di strada, indipendentemente dalle condizioni, affrontando in sicurezza anche le situazioni più critiche.

Una soluzione che offre diversi vantaggi, quali ad esempio quello di mantenere limitato il peso della vettura; garantire di conseguenza limitati consumi e costi di gestione; offrire un’esperienza di guida estremamente versatile e sicura anche su fondi stradali con scarsa aderenza. Il prezzo dell’opzione è pari a 100 euro ed è disponibile su quasi tutta la gamma, sulle versioni Feel, Shine, Shine Pack e C-Series.

La motricità di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross può essere ulteriormente enfatizzata anche scegliendo di aggiungere in opzione pneumatici ALL SEASON 3PMSF. Dotati di omologazione M+S per il periodo invernale, sono utilizzabili in tutte le 4 stagioni dell’anno, limitando l’impegno del doppio cambio gomme nel passaggio da e verso l’inverno.