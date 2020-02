Nuovo Citroen C5 Aircross Hybrid, 55 km in modalità 100% elettrica

Citroën nel 2020 lancia l’offensiva elettrica svelando la sua firma “Inspirëd By You All” dedicata ai veicoli elettrificati (6 modelli elettrificati in gamma) e al suo modello di punta tecnologico: Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid, il Silent Urban Vehicle ibrido plug-in in classe ë-Confort, che segna il passaggio verso una gamma ampliata che, oltre a motori termici performanti, si arricchisce di offerte 100% elettriche e ibride plug-in.

Già riferimento in termini di comfort, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, ai sedili Advanced Comfort e alle sue 20 tecnologie di assistenza alla guida, SUV C5 Aircross raggiunge una nuova fase nel programma Citroën Advanced Comfort® con questa offerta ibrida plug-in efficiente e performante.

Grazie alla sua modularità di riferimento, SUV C5 Aircross Hybrid è il più modulabile del suo segmento: 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con un volume del bagagliaio Best in Class da 460 l a 600 l.

SUV C5 Aircross Hybrid, con un’autonomia di 55 kmi in modalità elettrica, emissioni di CO 2 a partire da 32 g/kmii e consumi a partire da 1,4 l/100 kmiii in ciclo WLTP, rappresenta una nuova fase nella transizione energetica di Citroën, proponendo una motorizzazione ibrida plug-in che unisce tecnologia e costo di utilizzo competitivo.

SUV C5 Aircross Hybrid è prodotto in Francia nella fabbrica di Rennes – La Janais insieme alle versioni termiche destinate all’Europa e già vendute in oltre 110.000 unità in un anno.

Le prime consegne di Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid sono previste alla fine del primo semestre 2020.

LA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI ELETTRICI IBRIDI IN ITALIA E GLI INCENTIVI STATALI ALL’ACQUISTO

Il termine ‘ibrido’ è ormai una parola chiave nell'universo dell’auto. Alla base di questa definizione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito una precisa classificazione delle diverse tipologie di veicoli ibridi, con una circolare dello scorso 3 dicembre 2019 (*) “al fine di consentire alle Amministrazioni nazionali e regionali, nell’ambito dei programmi di incentivazione, di orientare tali incentivi verso le tecnologie elettriche ibride a minor impatto ambientale”.

In sostanza, sono stati introdotti tre Gruppi che indicano il livello di emissioni di CO 2 dei veicoli ibridi: Gruppo 1 ≤ 60 g/km (veicoli ibridi plug-in), Gruppo 2 tra 61 e 95 g/km (veicoli ibridi standard), Gruppo 3 ≥ 95 g/km (veicoli ibridi senza ricarica esterna, noti commercialmente come “Micro hybrid” e “Mild hybrid”).

La ripartizione in 3 distinti gruppi, in base alla soglia di emissioni di CO 2 , sancisce una netta divisione tra le differenti definizioni di ibrido. Tra questi, il veicolo ibrido con la spina per la ricarica esterna (classificato come “ibrido plug-in”) è quello che consente un minor impatto ambientale.

In base a questa classificazione, la tecnologia Hybrid plug-in, con ricarica esterna, di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid risulta fondamentale per garantire i suoi 32 g/kmii con cui le emissioni di CO 2 si assestano nel primo gruppo definito dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto. Quello, con il tetto fissato a 60 g/km di CO 2 , che offre la possibilità di beneficiare di interessanti incentivi statali, pari a 1.500 euro oppure 2.500 euro in caso di rottamazione (**). Un vantaggio che, in base alle diverse Amministrazioni locali, si può sommare, ad esempio, all’accesso alle ZTL gratuito (o con pedaggi ridotti) oppure al parcheggio gratuito nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

LE DIVERSE SOLUZIONI DI ACQUISTO E DI UTILIZZO IN ITALIA

Per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, in linea con la firma di Marca ‘Inspired by You’, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid offre varie forme di acquisto, di finanziamento e di utilizzo.

Per quanto riguarda l’acquisto, il prezzo in promozione di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid è pari a 34.550 euro, grazie all’Ecobonus Citroën di 7.000 euro sul prezzo di listino, comprensivo di Ecobonus statale.

Sulla versione FEEL di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid, è disponibile la formula di finanziamento con SIMPLYDRIVEPRIME, della durata di 36 mesi e 30.000 chilometri, che prevede, il versamento di un anticipo di 6.500 euro e il pagamento di 35 rate mensili da 249 euro (TAN 4,99% TAEG 5,92%), ed il Valore Futuro Garantito da 22.415€. Il finanziamento è valido per la versione Feel con diversi equipaggiamenti inclusi, tra cui i cerchi in lega 18’’, Pack Safety 5* Euro NCAP, Citroën Connect NAV DAB con Citroën Connect Box, Fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Retrocamera Vision 180°, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Vetri posteriori oscurati, Touch Pad 8'' con funzione Mirror Screen, Sedili Citroën Advanced Comfort, Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM, Climatizzatore automatico Bizona, Keyless Access &Start.

Per i Clienti privati, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN 225 Ë-EAT8 FEEL è disponibile anche con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 30.000 Km, con un primo canone pari a 6.142 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 329 € IVA inclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Citroën Autorizzata; assistenza stradale 24h/24; tassa di proprietà; auto sostitutiva in caso di guasto; gestione sinistri.

Per i Clienti Business, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid PLUG-IN 225 Ë-EAT8 FEEL è disponibile con un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 5.600 € IVA esclusa e 35 canoni mensili da 279 € IVA esclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Citroën Autorizzata; assistenza stradale 24h/24; tassa di proprietà; auto sostitutiva in caso di guasto; gestione sinistri.