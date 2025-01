Nuovo Codice della Strada 2025: le novità per i neopatentati e le vetture DS Automobiles compatibili

Fino al 2024, ai neopatentati era vietato guidare vetture con un rapporto peso/potenza superiore a 55 kW/t e una potenza massima di 70 kW (95 CV) nei primi 12 mesi.

Con le nuove normative, i limiti sono stati aggiornati a 75 kW/t (101,9 CV/t) e 105 kW (142 CV) complessivi, applicabili anche alle vetture elettriche e ibride plug-in. Per i modelli full electric, è possibile guidare veicoli con una potenza di picco fino a 250 kW (340 CV).

DS Automobiles: l’eleganza alla portata dei neopatentati

Tra le case automobilistiche che meglio rispondono a queste nuove esigenze, DS Automobiles si distingue per un’ampia gamma di modelli che coniugano lusso, innovazione e rispetto delle nuove normative. La DS 3, la DS 4 e la DS 7rappresentano soluzioni ideali per i neopatentati, offrendo tecnologia di ultima generazione e un design raffinato, senza compromessi in termini di comfort e sicurezza.

DS 3: il SUV urbano che conquista i giovani

Compatta e audace, la DS 3 è pensata per chi cerca uno stile distintivo e tecnologie avanzate. Disponibile in versione ibrida ed elettrica E-TENSE, garantisce un’autonomia fino a 400 km WLTP, perfetta per la mobilità sostenibile. Tra le dotazioni spiccano il sistema di infotainment con schermo touch da 10,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e funzioni di guida semi-autonoma. La sicurezza è garantita da dispositivi come la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio dell’angolo cieco.

DS 4: design premium e innovazione senza confini

Con il suo profilo atletico e il design aerodinamico, la DS 4 unisce materiali pregiati come pelle e Alcantara a tecnologie d’avanguardia, tra cui l’insonorizzazione best in class e il sistema di night vision. Il motore ibrido autoricaricabile garantisce efficienza energetica e comfort di guida, rendendola una scelta perfetta per i giovani conducenti che desiderano un’auto pratica ma raffinata.

DS 7: il SUV che ridefinisce il lusso per tutta la famiglia

Ideale per chi cerca un veicolo versatile, la DS 7 offre interni spaziosi e rifiniti con materiali di alta qualità, come legno e pelle. Le motorizzazioni includono versioni diesel BlueHDi e ibrido plug-in, con particolare attenzione alla sostenibilità e alle basse emissioni. Le tecnologie di sicurezza avanzate, come la guida semi-autonoma e la frenata automatica d’emergenza, assicurano viaggi in totale tranquillità.

Una nuova mobilità per i giovani conducenti

Grazie al nuovo Codice della Strada, i neopatentati possono contare su una maggiore scelta, senza rinunciare a sicurezza, stile e tecnologia. I modelli di DS Automobiles rappresentano un’opzione eccellente per chi desidera una guida esclusiva e responsabile, perfettamente in linea con le nuove normative.