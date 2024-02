Nuovo Ford Ranger MS-RT: un mix unico di potenza e stile

Ford Pro ha svelato il suo ultimo capolavoro: il nuovo Ranger MS-RT, un pick-up che ridefinisce i confini delle prestazioni e del design nel mondo dei veicoli commerciali.

Progettato in collaborazione con MS-RT, divisione di M-Sport e storico partner di Ford nel programma rally, questo modello esclusivo promette di portare sulle strade il brivido del motorsport, senza compromettere le funzionalità e la robustezza che hanno reso il Ranger un'icona nel suo segmento.

Prestazioni Senza Eguali

Sotto il cofano, il Ranger MS-RT nasconde un potente motore diesel V6 da 3,0 litri che eroga 240 CV e 600 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. Questo pick-up non solo promette accelerazioni mozzafiato ma anche una capacità di carico di 1 tonnellata e una capacità di traino di 3.500 kg, rendendolo il veicolo ideale per chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare alla funzionalità.

Design Ispirato al Motorsport

Il design del Ranger MS-RT trae ispirazione direttamente dalle competizioni, con una fascia anteriore aggressiva, griglia a nido d'ape, splitter integrato e minigonne laterali che accentuano la sua presenza su strada. Gli esclusivi cerchi da 21 pollici, i più grandi mai visti su un Ranger, e gli ammortizzatori sportivi, garantiscono non solo un look inconfondibile ma anche una guida eccezionale, che combina comfort e prestazioni sportive

Tecnologia e Connettività al Top

Al vertice della gamma Ranger, l'MS-RT si integra perfettamente con la piattaforma Ford Pro, offrendo accesso a servizi innovativi come il gestionale flotte Ford Pro Telematics, l'app FordPass Pro e il sistema di uptime FORDLiive. Queste soluzioni tecnologiche avanzate sono progettate per ottimizzare la produttività, riducendo i costi e massimizzando i tempi operativi.

Interni Racing e Comfort di Serie

Gli interni del Ranger MS-RT riflettono lo spirito racing del veicolo, con sedili sportivi rivestiti in materiali di origine non animale, cuciture blu e ricami MS-RT. Il volante sportivo, con indicatore di posizione a ore 12, e una dotazione tecnologica completa, tra cui un touchscreen da 12 pollici con SYNC 4A, garantiscono un'esperienza di guida senza precedenti.

Un Modello Unico nel Panorama dei Pick-up

Con il Ranger MS-RT, Ford Pro offre una soluzione unica nel panorama dei pick-up, ideale per chi desidera distinguersi non solo per le prestazioni del proprio veicolo ma anche per il suo stile inconfondibile. Disponibile per l'ordine in tutta Europa, con consegne previste dalla metà del 2024, il Ford Ranger MS-RT è più che un pick-up: è un simbolo di potenza, stile e innovazione.