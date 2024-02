Nuovo Mercedes-Benz eSprinte, il commerciale tuttofare e versatile

Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter è un pioniere elettrificato nel segmento dei veicoli di grandi dimensioni,

offrendo ai clienti nordamericani la possibilità di rendere le loro flotte più sostenibili con un veicolo a batteria a zero emissioni di CO2 locali. Oltre all'efficienza ottimizzata, il veicolo presenta numerose innovazioni tecniche per una guida più comoda e un uso commerciale più sostenibile. La versatilità è un punto forte, con opzioni per maggiore autonomia o carico utile, e una vasta gamma di varianti di lunghezza e stile di carrozzeria, oltre a tre dimensioni diverse della batteria disponibili in vari mercati.

Il nuovo Mercedes-Benz eSprinter sarà lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada con una batteria da 113 kWh, mentre i mercati europei avranno opzioni aggiuntive di batterie da 56 kWh e 81 kWh (quest'ultima disponibile in Italia successivamente). Inoltre, sarà successivamente disponibile anche come telaio, rendendolo adatto a diverse applicazioni e allestimenti. L'autonomia del veicolo, basata su una simulazione del ciclo WLTP, è fino a 440 chilometri, mentre nell'ambito del ciclo urbano WLTP raggiunge i 530 chilometri. La tecnologia litio/fosfato di ferro, senza cobalto o nichel, offre durata e l'uso di una pompa di calore di serie migliora l'efficienza. Con una capacità di carico fino a 14 metri cubi e un peso totale ammesso fino a 4,25 tonnellate, l'eSprinter a trazione posteriore rimane pratico per un'ampia gamma di utilizzi.

Il nuovo eSprinter si basa su un innovativo concetto a tre moduli, che facilita l'adattamento della piattaforma a diverse varianti di veicoli. Il modulo anteriore contiene i componenti ad alta tensione ed è compatibile con tutte le varianti, indipendentemente dal passo e dalle dimensioni della batteria. La batteria ad alto voltaggio è integrata nel modulo centrale, posizionata in un robusto alloggiamento nel sottoscocca per garantire un baricentro basso e migliorare la maneggevolezza del veicolo. Il modulo posteriore ospita il motore elettrico compatto e potente, responsabile della trazione sull'asse posteriore.