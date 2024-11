Nuovo Nissan Interstar: LCV di grandi dimensioni per ogni esigenza, ora anche elettrico

Il nuovo Nissan Interstar si posiziona come il veicolo commerciale di maggiori dimensioni della gamma Nissan,

pensato per rispondere alle più svariate esigenze di mobilità commerciale con l’obiettivo di combinare efficienza, versatilità e innovazione tecnologica. Disponibile nelle versioni Van e Chassis Cab, questo LCV (Light Commercial Vehicle) offre una vasta gamma di motorizzazioni, compresa la versione completamente elettrica per una mobilità urbana sostenibile.

Design, carico e spazio

Il Nissan Interstar si distingue per il design imponente e funzionale, con linee moderne che trasmettono robustezza ed eleganza. La porta laterale larga 131,2 cm consente un accesso comodo all’ampio vano di carico, la cui capacità varia da 10,8 m³ a 14,8 m³ a seconda della versione, con una lunghezza massima del vano di 385,5 cm. Nella versione più venduta, da 35 quintali, l'Interstar elettrico (EV) può trasportare fino a 1.394 kg (Van) e 1.450 kg (Chassis), mentre la versione diesel arriva a un carico utile di 1.704 kg nella configurazione Chassis.

La gamma Interstar è progettata per offrire configurazioni flessibili: è disponibile con cassone fisso, ribaltabile o chiuso, in diverse dimensioni e capacità, adatte per carichi pesanti e voluminosi, perfette per chi necessita di un mezzo resistente e capace di adattarsi a diverse attività.

Motorizzazioni: diesel ed elettrico

Il Nuovo Interstar offre motorizzazioni diesel e elettriche per soddisfare le diverse esigenze aziendali. Nella versione diesel, il motore M920 è disponibile in quattro varianti di potenza (105, 130, 150 e 170 CV), con coppia massima fino a 380 Nm. È abbinabile sia a un cambio manuale a 6 marce sia al nuovo cambio automatico a 9 marce, con consumi che si attestano su 7,4 l/100 km, ridotti di 1,5 litri rispetto al modello precedente.

La vera novità è l’Interstar EV, che porta l’elettrificazione tra i veicoli commerciali di grandi dimensioni. È disponibile in due opzioni di batteria: una da 87 kWh, che garantisce fino a 460 km di autonomia ideale per lunghe percorrenze, e una da 40 kWh, che offre un’autonomia di circa 200 km, perfetta per tragitti urbani. Con la ricarica veloce in corrente continua da 130 kW, la batteria da 87 kWh può recuperare fino a 252 km di autonomia in soli 30 minuti. La ricarica completa in corrente alternata, con caricatore da 11 kW per la batteria da 40 kWh e da 22 kW per quella da 87 kWh, richiede circa 4 ore per arrivare al 100% di carica.

Comfort e tecnologia per la guida

L’interno del nuovo Nissan Interstar è progettato per ottimizzare lo spazio e garantire comfort per chi passa molte ore alla guida. Il cruscotto è moderno e arricchito da tecnologie come Apple CarPlay e Android Auto, rendendo il veicolo connesso e facile da utilizzare per la gestione della navigazione e della comunicazione. L’abitacolo è ampio, ergonomico e dotato di numerosi vani portaoggetti per una gestione pratica dello spazio.

L’Interstar ha migliorato anche la manovrabilità, grazie a un raggio di sterzata ridotto rispetto ai modelli precedenti, con un miglioramento fino a 1,2 metri a seconda della versione. Inoltre, il design aerodinamico è stato ottimizzato con una riduzione del 20% della resistenza (SCx), che contribuisce a ridurre i consumi e a prolungare l’autonomia nelle versioni elettriche.

Sicurezza avanzata e certificazione EuroNCAP

Le tecnologie di sicurezza sono al centro dell’esperienza di guida dell’Interstar. Tutte le versioni sono equipaggiate con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui frenata d’emergenza, sistema di mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e avviso di stanchezza del conducente. Un ulteriore elemento di sicurezza è il Trailer Sway Assist, che aiuta a stabilizzare il rimorchio nelle operazioni di traino.

La sicurezza del nuovo Interstar ha ricevuto il massimo riconoscimento "Platinum" dall’organizzazione EuroNCAP, attestando così la qualità e l'affidabilità del veicolo.

Prezzi e disponibilità

La gamma del nuovo Nissan Interstar è disponibile presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 35.200 euro per le versioni diesel Van e da 48.800 euro per le versioni EV Van (esclusi IVA e costi di messa su strada). Questo posizionamento competitivo, unito alla garanzia di 5 anni o 160.000 km per le versioni standard e di 8 anni o 160.000 km per la batteria della versione elettrica, rende l’Interstar