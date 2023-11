Nuovo Opel Vivaro, elegante, elettrificato e pratico

Un veicolo versatile per viaggiare in grande stile: si tratta del nuovo Opel Vivaro.

Le aziende possono affidarsi alle evidenti qualità di questo veicolo commerciale e beneficiare anche di tante nuove caratteristiche. Opel Vivaro, così come altri modelli del brand, presenta per la prima volta il frontale Opel Vizor, che si estende senza soluzione di continuità fino ai fari LED opzionali. Inoltre, il nuovo Opel Vivaro rende più facile il lavoro di tutti i giorni. Un totale di ben 18 sistemi di sicurezza, tra i quali presto verrà inclusa l'opzione Dynamic Surround Vision, garantisce un'assistenza d'avanguardia, per viaggi sereni e gradevoli. Una volta all’interno, gli occupanti di Opel Vivaro possono scoprire un abitacolo completamente nuovo. I rinnovati sistemi di infotainment basati sulla Snapdragon® Cockpit Platform di Qualcomm Technologies, con due schermi da 10 pollici e una connettività smartphone wireless, offrono numerose opzioni di personalizzazione.

Con il nuovo Opel Vivaro, la casa di Rüsselsheim continua la sua campagna di elettrificazione, per un’offerta più moderna, sostenibile e, soprattutto, contraddistinta da maggiore autonomia. Il nuovo Opel Vivaro Electric offre un'autonomia a zero emissioni locali fino a 350 chilometri (in base al WLTP1). Altrettanto unica in questo segmento è la "e-Power Take-off Unit", utilizzabile per fornire ad altri dispositivi elettrici l'alimentazione prodotta dalla batteria di trazione. Un ulteriore sviluppo del nuovo Opel Vivaro ha portato alla realizzazione di una versione fuel cell a idrogeno. Ogni azienda può quindi scegliere il tipo di motorizzazione che preferisce.

Versatile, pratico e pensato per l'uso quotidiano, il nuovo Opel Vivaro si caratterizza anche per un look eccezionale. Questo bestseller tra gli LCV Opel, così come già visto nell’alternativa compatta Opel Combo, offre il tipico frontale del brand Opel Vizor, per la prima volta nel segmento LCV. Opel Vizor si estende senza soluzione di continuità lungo la sezione frontale del veicolo, integrando i fari e lo stemma Opel Blitz al centro.

Il nuovo Opel Vivaro Electric è disponibile con una batteria da 50 kWh o 75 kWh. Con l’opzione da 75 kWh è possibile raggiungere un'autonomia che arriva fino a 350 chilometri (WLTP1) senza soste per la ricarica; si arriva così a oltre 20 chilometri in più rispetto al passato. Per garantire una guida particolarmente efficiente dal punto di vista dei consumi, Opel Vivaro Electric è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere regolato su tre livelli di recupero, utilizzando i paddle posizionati dietro il volante. Il veicolo elettrico può essere rifornito velocemente usando il caricatore standard da 11 kW. In una stazione di ricarica veloce da 100 kW in corrente continua è necessaria una breve sosta di circa 38 minuti per la batteria da 50 kWh e di 45 minuti per la batteria da 75 kWh, così da poter caricare dal 5% all'80% della capacità della batteria.

Il nuovo Opel Vivaro Electric è alimentato da un propulsore elettrico da 100 kW/136 CV. La coppia massima di 260 Newton metri è disponibile sin dalla prima pressione sull'acceleratore; di conseguenza, questo van a zero emissioni locali può raggiungere immediatamente una velocità fino a 130 km/h. A seconda delle rispettive preferenze, i conducenti possono scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco, Power.

Oltre a tutto ciò, è prevista l’inedita possibilità di utilizzare la batteria di trazione come fonte di alimentazione per altri dispositivi elettrici. Questa soluzione è possibile grazie alla "e Power Take-off Unit" (da 400 V), che può essere connessa al veicolo. In questo modo, non servono altre batterie o generatori. Inoltre, con un'altezza di circa 1,90 metri, Opel Vivaro Electric è indicato per i parcheggi sotterranei e, grazie al pratico design sotto il pianale della batteria, offre una versatilità totale in termini di utilizzo dello spazio e volume di caricamento.

Pe chi vuole guidare a zero emissioni locali e "rifornirsi" ancor più velocemente, Opel offre il modello Opel Vivaro HYDROGEN. Questo veicolo fuel cell ha un'autonomia superiore a 400 km (WLTP1) e permette di rifornirsi di idrogeno in pochi minuti. I motori diesel ad alta efficienza, con potenza in uscita da 88 kW/120 CV a 130 kW/177 CV, completano l'offerta.

La gamma di varianti della carrozzeria è ampia tanto quanto quella delle motorizzazioni: il nuovo Opel Vivaro è disponibile in due lunghezze (4,98 m e 5,33 m), come furgone, doppia cabina e pianale cabinato, per un'ampia gamma di alternative. In base alla versione, il nuovo Opel Vivaro offre fino a 6,6 metri cubi di volume di carico e 1,4 tonnellate di portata.

Il rinnovato abitacolo di Opel Vivaro accoglie conducente e passeggeri con le forme ergonomiche tipiche di un'auto, per il massimo comfort e uno stile inconfondibile. I nuovi sistemi di infotainment e navigazione sfruttano un information centre digitale a colori da 10 pollici per il conducente e uno schermo touch a colori da 10 pollici sopra la console centrale. Per la prima volta nei veicoli commerciali leggeri Opel, viene impiegata la soluzione integrata Snapdragon Cockpit Platform di Qualcomm Technologies2 che permette, tra le altre cose, di poter contare su una grafica d'avanguardia, oltre a capacità multimediali e informatiche di alto livello. Gli smartphone compatibili possono essere caricati e connessi in modalità wireless ai sistemi di infotainment, tramite Apple CarPlay e Android Auto.

I 18 sistemi avanzati di assistenza al conducente rendono le trasferte di lavoro e le manovre più facili e più sicure. La nuova Dynamic Surround Vision è particolarmente utile, in modo speciale in un panel van. Il sistema è composto da due videocamere, una posizionata sulle porte posteriori, l'altra sotto lo specchio esterno lato passeggero. In questo modo è possibile avere una visione chiara della zona posteriore e (quando attivata dall’interruttore stalk) dell’angolo cieco laterale, con le immagini che vengono visualizzate nel nuovo specchio retrovisore digitale ad alta definizione. Rispetto agli specchi tradizionali, il sistema offre una visuale più estesa e nitida, permettendo al conducente di effettuare le manovre con maggiore tranquillità.

I sistemi come Forward Collision Alert con frenata d'emergenza, Cruise Control intelligente e Lane Keep Assist, oltre che l'avviso di stanchezza, il controllo della stabilità del rimorchio e le protezioni laterali completano il ventaglio di assistenti elettronici. L'Adaptive Cruise Control con funzione stop and go è inoltre disponibile come nuova opzione per Opel Vivaro.

In aggiunta, gli spazi per riporre oggetti attorno al quadro strumenti e alla console centrale sono stati ampliati, facilitando lo stivaggio di accessori e oggetti di uso quotidiano. Tutto ciò fa del nuovo Opel Vivaro un mezzo versatile e tuttofare, che offre anche il comfort e la maneggevolezza di un'auto. Il tempo trascorso al volante, così, diventa più piacevole e rilassante.