Nuovo Volkswagen Transporter e Caravelle: il Bulli si evolve con più spazio, tecnologia e motorizzazioni efficienti

Volkswagen Veicoli Commerciali completa un importante capitolo della sua storia con il debutto della nuova generazione di Transporter e Caravelle,

che sostituisce il T6.1 e si presenta con un design rinnovato, dimensioni ampliate e una gamma di propulsori più efficiente e diversificata. Il celebre “Bulli” si evolve mantenendo la sua essenza di veicolo multifunzionale, pronto a rispondere alle esigenze di professionisti e imprese, senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Più spazio e versatilità per ogni esigenza

Il nuovo Transporter è stato progettato per offrire più spazio di carico e maggiore versatilità. La lunghezza complessiva della versione base raggiunge i 5.050 mm (+146 mm rispetto al T6.1), con un passo corto di 3.100 mm (+97 mm) e un passo lungo di 3.500 mm, portando la lunghezza totale della versione estesa a 5.450 mm. Larghezza e altezza sono state anch’esse ottimizzate per massimizzare la capacità di carico, che ora arriva fino a 9,0 m³ nelle versioni con passo lungo e tetto alto.

Il carico utile massimo raggiunge ora 1,33 tonnellate, mentre la capacità di traino è stata aumentata fino a 2,8 tonnellate, rendendo il Transporter un alleato ideale per il trasporto merci e attrezzature. Anche la versione Caravelle, pensata per il trasporto passeggeri, offre più spazio e si propone come shuttle premium o taxi di grande capacità con configurazioni da otto o nove posti.

Tecnologia a bordo: Digital Cockpit e infotainment avanzato

L’abitacolo del nuovo Volkswagen Transporter è stato rivoluzionato con l’introduzione di un Digital Cockpit da 12 pollici e un sistema di infotainment con touchscreen da 13 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il sistema Keyless Start consente di avviare il veicolo con la semplice pressione di un pulsante, mentre il modulo 5G garantisce aggiornamenti software OTA e connettività avanzata.

Per la prima volta su un veicolo commerciale Volkswagen, è disponibile lo specchietto retrovisore digitale, che assicura visibilità ottimale anche in caso di carico posteriore ingombrante, grazie alla telecamera posteriore integrata.

Motorizzazioni: diesel, ibrido plug-in ed elettrico

Il nuovo Transporter e il Caravelle offrono una gamma motori completamente rinnovata. Oltre ai classici diesel TDI, Volkswagen introduce per la prima volta una versione ibrida plug-in (eHybrid) da 171 kW (232 CV) e una gamma 100% elettrica, con potenze da 115 a 286 CV (quest’ultima non per il mercato italiano). La capacità della batteria arriva fino a 64 kWh, garantendo un’autonomia adeguata per utilizzi professionali.

Le opzioni diesel restano un pilastro della gamma, con motori 2.0 TDI da 110 CV, 150 CV e 170 CV. A seconda della versione, il cambio può essere manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti, con la possibilità di trazione integrale 4MOTION.

Sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione

Volkswagen ha equipaggiato la nuova generazione di Transporter e Caravelle con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui: Lane Assist per il mantenimento della corsia, Front Assist con frenata automatica d’emergenza,Dynamic Road Sign Display per il riconoscimento della segnaletica stradale,Fari a LED con Light Assist per la gestione intelligente degli abbaglianti.

La combinazione tra sicurezza attiva e passiva, unita alla robustezza costruttiva, rende i nuovi veicoli Volkswagen un punto di riferimento nel segmento dei commerciali leggeri.

Serie speciale e dotazioni premium

Il nuovo Transporter è disponibile in diverse configurazioni e versioni, dal furgone al Kombi, fino alla variante cassone ribaltabile con doppia cabina. Per il mercato italiano, Volkswagen ha incluso il pacchetto 5 Plus, che offre 5 anni di garanzia, manutenzione ordinaria e servizio mobilità fino a 150.000 km.

Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, Volkswagen ha introdotto la serie speciale Edition (non disponibile in Italia), con finiture premium, tetto nero a contrasto e cerchi in lega fino a 19 pollici.

Con il nuovo Transporter e il Caravelle, Volkswagen Veicoli Commerciali ridefinisce gli standard del settore, offrendo un mix di spazio, efficienza e tecnologia avanzata. Che si tratti di trasporto merci o passeggeri, la nuova generazione del Bulli è pronta a rispondere alle esigenze di chi lavora ogni giorno su strada.