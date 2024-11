Obbligo di pneumatici invernali dal 15 novembre: sicurezza e normativa per una guida sicura

Con il calo delle temperature e le prime nevicate nel Nord Italia, dal 15 novembre torna in vigore l’obbligo di equipaggiare il proprio veicolo con pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Questa misura, prevista dal Codice della Strada, resterà obbligatoria fino al 15 aprile in tutte le aree dove la segnaletica lo richiede. La normativa si applica principalmente a strade di montagna o zone ad alto rischio di precipitazioni nevose, ma rappresenta anche una scelta strategica per una guida più sicura in tutta Italia durante i mesi freddi.

La sicurezza stradale, soprattutto in inverno, è un tema cruciale. Gli pneumatici invernali, infatti, offrono migliori prestazioni in condizioni di freddo, pioggia o neve grazie a una mescola e a un disegno del battistrada che assicurano maggiore aderenza e trazione. "L’ampio utilizzo di pneumatici adeguati alla stagione fredda contribuisce a migliorare la sicurezza e la mobilità durante tutto l’inverno," sottolinea Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, che invita gli automobilisti a controllare regolarmente lo stato e la pressione dei propri pneumatici, inclusi i modelli quattro stagioni.

Secondo le stime nazionali, circa il 50% delle vetture italiane è già equipaggiato con pneumatici contrassegnati con la marcatura M+S o con il pittogramma alpino. Tuttavia, per una sicurezza ottimale, è importante affidarsi a professionisti per il cambio gomme, garantendo anche la corretta taratura dei sensori di pressione. Presso il rivenditore, i controlli includono la verifica di valvole e gomme, oltre alla rotazione degli pneumatici, per assicurare un’usura uniforme e prolungare così la durata del treno di gomme.

Per chi non rispetta l’obbligo di pneumatici invernali, le sanzioni amministrative previste dalla Polizia Stradale variano da 87 a 344 euro, un costo che non vale il rischio di compromettere la propria sicurezza e quella degli altri.

Seguendo queste indicazioni e investendo in pneumatici adeguati, gli automobilisti possono affrontare l’inverno con la massima serenità e sicurezza.