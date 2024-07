OMODA & JAECOO: vendite record nel primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024, OMODA & JAECOO ha raggiunto vendite record, confermandosi come il marchio automobilistico in più rapida crescita al mondo.

La strategia di espansione globale del marchio ha portato a risultati eccezionali, con un aumento delle esportazioni del 54% rispetto all'anno precedente. Giugno ha visto un totale di 22.120 unità vendute, mantenendo una crescita costante per sei mesi consecutivi.

Il JAECOO J7, un modello off-road di fascia alta, ha registrato 6.462 unità vendute solo a giugno, rappresentando il 29,4% delle vendite totali. Questo dimostra l'accettazione positiva del mercato per questo veicolo. Parallelamente, l'OMODA E5, il primo modello puramente elettrico del marchio, ha visto un incremento delle vendite del 9,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, segnando un progresso significativo nella strategia energetica di OMODA & JAECOO.

L'espansione del marchio in Europa è stata particolarmente notevole. A giugno, OMODA & JAECOO ha consegnato il primo lotto di modelli in Ungheria e ha tenuto conferenze stampa in Polonia e Italia, aumentando la sua presenza e reputazione nel continente. Il debutto alla London Tech Week ha ulteriormente consolidato la posizione del marchio nel Regno Unito, con l'OMODA E5 che ha ricevuto elogi unanimi per le sue caratteristiche elettriche avanzate.

Inoltre, OMODA & JAECOO ha partecipato a vari saloni dell'auto in Italia, Regno Unito, Spagna e altri Paesi, dimostrando la propria capacità di competere con l'industria automobilistica europea tradizionale. Questi eventi hanno offerto al marchio una piattaforma per presentare i suoi modelli innovativi, attirando l'attenzione di professionisti del settore e potenziali clienti.

Nel sud-est asiatico, OMODA & JAECOO ha continuato a espandere la sua influenza. Alla 19° Duathlon POWERMAN Malaysia 2024, il JAECOO J7 ha guidato la tendenza del fuoristrada urbano, supportando oltre 4.000 atleti. La "OMODA Fashion Night" a Manila ha visto la partecipazione di key opinion leader e media, rafforzando il legame del marchio con i consumatori della regione.

Guardando al futuro con la “Strategia 2030”, OMODA & JAECOO sta costruendo una rete globale di produzione, vendita e assistenza. La Spagna, come primo mercato europeo del marchio, ha visto un forte sostegno del governo e l'apertura di 42 punti vendita. In Polonia, la cooperazione con 15 concessionari ha portato all'apertura di 22 showroom, con piani per raggiungere 30 entro la fine dell'anno. In Italia, OMODA & JAECOO ha creato 46 showroom, supportati da un magazzino ricambi nei pressi di Milano che garantisce un rifornimento rapido ed efficiente in tutta Europa.

A giugno, la produzione locale del JAECOO J7 in Malesia è stata celebrata con una cerimonia a cui hanno partecipato leader mondiali e rappresentanti del settore. Nelle Filippine, la partnership con 5 concessionari leader espanderà la presenza del marchio in aree chiave come NCR Taguig e Central Luzon Pampanga.

OMODA & JAECOO ha dimostrato una notevole capacità di stabilire rapidamente operazioni globali grazie all'innovazione dei prodotti e alla comprensione delle dinamiche di mercato. La crescita significativa dei volumi di vendita e il favore dei consumatori globali per i modelli a nuova energia e off-road di fascia alta sottolineano la posizione di OMODA & JAECOO come leader emergente nel settore automobilistico.

In luglio, il marchio lancerà un 'fleet tour' europeo, coprendo quattro Paesi e percorrendo 5.000 chilometri. Questo evento includerà un long test drive dei modelli OMODA C5, OMODA E5 e JAECOO J7, segnando un momento storico per un marchio automobilistico cinese in Europa.