On Line la nuova boutique Citroën lifestyle

Citroën lancia la sua nuova boutique online Citroën Lifestyle per permettere agli appassionati della marca Citroën di ritrovare i loro prodotti preferiti su una nuova piattaforma

Riprogettata per offrire un'esperienza di qualità con un percorso di acquisto più fluido dall'ordine alla consegna. I clienti potranno trovare una vasta gamma di prodotti, dai modellini delle automobili all'abbigliamento, ai giocattoli per bambini, alle biciclette e agli accessori di moda.

Ora accessibile da computer, tablet o smartphone, la boutique Citroën Lifestyle può essere configurata in quattro lingue: francese, inglese, spagnolo e italiano. Il tedesco sarà aggiunto all'inizio di maggio e il portoghese e l'olandese saranno aggiunti all'inizio di giugno. Anche un call center multilingue in queste sette lingue sarà disponibile per fornire informazioni ai clienti.

La boutique Citroën Lifestyle è compatibile con tutti i tipi di pagamento, dalle carte di credito ai pagamenti online, per adattarsi alle esigenze dei suoi clienti e permette una facile consegna in un gran numero di Paesi. Sviluppata a partire dalla piattaforma di e-commerce gestita da ORECA Digital Retail, beneficia dei 40 anni di esperienza di questo importante operatore nella distribuzione di prodotti derivati.

« Siamo contenti di lanciare la nostra nuova boutique online Citroën Lifestyle. Questa nuova piattaforma è stata progettata per i nostri clienti con un'ergonomia ottimizzata, la disponibilità di contenuti in diverse lingue, la disponibilità di tutti i metodi di pagamento comunemente usati sulle piattaforme di e-commerce e una più facile consegna all’estero. La soddisfazione dei nostri clienti ci ha guidato nei nostri sviluppi per ampliare la distribuzione dei nostri prodotti e rafforzare l'immagine della marca Citroën », dichiara Bruno Gisquet, Vicepresidente Contenuto Brand & Digital

Questo il link per accedere alla boutique online: https://lifestyle.citroen.it

I PRODOTTI PIU VENDUTI DEL MOMENTO

MINIATURA DI citroën C5 X: Fedele in ogni dettaglio alla vettura reale, questa riproduzione in scala 1:43 dell'ultima creazione di Citroën, disponibile in Magnetic Blue e Amazonite Grey, si inserirà perfettamente nella propria collezione di modellini di vetture contemporanee.

FELPA CITROËN ORIGINS UOMO: La felpa da uomo firmata Citroën Origins protegge dalle intemperie, la sua morbidezza offre un comfort ottimale. Questa felpa è disponibile dalla taglia S alla taglia XXL.

porta-cubetti di GHIACCIO méhari origins: La vaschetta per cubetti di ghiaccio Mehari della collezione Citroën Origins stupirà ospiti e bambini con questi originali cubetti di ghiaccio che rinfrescheranno le bevande.

Garage IN LEGNO citroën: Frutto di una progettazione congiunta tra Citroën e Janod, il garage in legno naturale è dotato di 3 piani, un ascensore manuale, una pompa di benzina, 4 veicoli e 3 personaggi per far divertire i bambini dai 3 anni in su e inventare favolose avventure. Consegnato con un foglio di adesivi per le decorazioni, questo prodotto si monta facilmente a casa.

OCCHIALI seetroën: Primi occhiali per prevenire il mal d’auto, i famosi occhiali Seetroën utilizzano la tecnologia brevettata da Boarding Ring e sono stati appositamente progettati dallo studio 5.5. All'insorgere dei primi sintomi (sono utilizzabili sopra ad un paio di occhiali da vista), basta indossare gli occhiali per 10-12 minuti per sentirsi subito meglio.