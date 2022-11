On line la nuova collezione di merchandising firmata DS Automobiles

La nuova boutique online propone una la collezione di pelletteria DS Automobiles, disegnata da DS DESIGN STUDIO PARIS.

Questi articoli in pelle unici sono realizzati in Francia, incarnano l'eleganza e la cura del Brand.

Basata su una nuova piattaforma più user-friendly, più performante e accessibile da tutti i tipi di device, la nuova boutique online è aperta anche a tutti i tipi di pagamento, dalle carte bancarie ai pagamenti online, per adattarsi al comportamento dei clienti e rendere le consegne più semplici in qualsiasi parte del mondo.

PRODOTTI IN MOSTRA PER LA FINE DELL'ANNO



BORSA DS 48HR Questa elegante borsa da viaggio in pelle pieno fiore, consente di trasportare facilmente gli elementi essenziali per brevi viaggi. La chiusura completa con zip permette di accedere facilmente a tutto ciò che si trova all'interno della borsa. Numerosi gli spunti DS: gli inserti in rilievo Clous de Paris nella zip, il pellame di pregio e le cuciture.



DS WALLET x INES DE LA FRESSANGE PARIGI Nato dalla partnership tra DS Automobiles e INES DE LA FRESSANGE PARIS, questo portafoglio unico presenta un colore blu, evidenziato da bordi tricolore Airmail. La chiusura con zip dorata unisce ogni sezione rivestita in pelle di vitello. All'interno, una tasca con chiusura a bottone a pressione ideale per le monete mentre le fessure per inserire le carte offrono la funzionalità desiderata da un elegante portafoglio.

La collezione di modelli in scala (1/18, 1/43 e 1/64) è composta da modelli classici, la gamma attuale e le concept cars.

DS E-TENSE PERFORMANCE SPEEDFORM

Progettata come un'opera d'arte, la DS E-TENSE PERFORMANCE speedform dimostra l'intenzione stilistica della più recente concept car mostrata da DS Automobiles. Questo modello in scala, progettato per i collezionisti , sfoggia un colore simile a quello presente sulla vettura che ha un effetto irridescente a scarabeo sviluppato appositamente dai designer del Marchio.

La collezione di merchandising è disponibile nei DS STORE e su lifestyle.dsautomobiles.com.