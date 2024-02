Opel Astra Hybrid 2024: arriva il motore ibrido a 48 V e cambio DCT6

Opel continua a espandere la sua offerta di veicoli elettrificati introducendo un nuovo motore ibrido a 48 volt per la sua popolare Astra, sia nella variante berlina che nella configurazione Sports Tourer.

Questa aggiunta segna un altro passo importante nella strategia di elettrificazione dell'azienda, offrendo ai consumatori un'opzione più sostenibile e efficiente dal punto di vista energetico.

Il cuore di questa nuova offerta è un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri, specificamente sviluppato per l'impiego ibrido, che produce una potenza massima di 100 kW (136 CV). Questo è accoppiato a un motore elettrico da 21 kW (28 CV), fornendo un sistema ibrido leggero che migliora l'efficienza del carburante e riduce le emissioni senza compromettere le prestazioni.

Una caratteristica distintiva di questa configurazione ibrida è la capacità di operare in modalità completamente elettrica a basse velocità, fino a un chilometro, il che è ideale per la guida in città e nelle manovre di parcheggio. Questo è reso possibile dall'utilizzo di una batteria agli ioni di litio a 48 volt che si ricarica automaticamente durante la guida, in particolare attraverso il recupero di energia durante la frenata, grazie al sistema di frenata rigenerativa.

L'integrazione di un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti (e-DCT6) non solo garantisce transizioni di marcia lisce e rapide, ma contribuisce anche all'efficienza complessiva del veicolo. La combinazione di tecnologie avanzate permette all'Astra ibrida di offrire un'esperienza di guida equilibrata, con la giusta miscela di potenza, efficienza e sostenibilità.

Con un prezzo di listino che parte da 31.900 euro, l'Opel Astra Hybrid e-DCT6 diventa un'opzione attraente per coloro che cercano un veicolo ecologico senza sacrificare le prestazioni o il comfort. L'impegno di Opel verso l'elettrificazione è evidente in questa ultima aggiunta alla sua gamma, che si unisce alle già esistenti varianti benzina, diesel, ibride plug-in, elettriche e le sportive Gse, offrendo così una vasta scelta per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori moderni.