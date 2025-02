Opel Corsa YES: la nuova edizione speciale che conquista il mercato

Opel Corsa continua a dominare il segmento delle utilitarie e, per il quarto anno consecutivo, si conferma l’auto più venduta in Germania secondo i dati 2024 dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici.

Ma il marchio tedesco non si accontenta dei risultati ottenuti e rilancia con una versione ancora più esclusiva: la nuova Opel Corsa YES.

Dopo il grande successo della precedente edizione speciale, Opel introduce tre nuove tonalità accattivanti: Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, che donano un tocco di freschezza al design compatto e dinamico della Corsa. A completare il look esclusivo, troviamo il tetto nero di serie, il logo Opel Vizor in nero e la scritta CORSA sul posteriore, insieme ai cerchi in lega bicolore da 16 pollici.

Un allestimento ricco e conveniente

L’edizione speciale YES non è solo estetica: al suo interno, Opel ha integrato numerosi equipaggiamenti della versione GS per offrire ancora più comfort e tecnologia. Gli interni presentano dettagli coordinati al colore esterno, mentre i sedili sportivi multiregolabili garantiscono un’esperienza di guida ergonomica e confortevole.

I clienti possono scegliere tra due motorizzazioni: ibrida a 48 volt o benzina tradizionale, entrambe progettate per garantire efficienza e piacere di guida. Il tutto a un prezzo competitivo, a partire da 24.400 € (chiavi in mano, IPT esclusa).

Acquisto online in pochi clic

Una delle novità più interessanti della Opel Corsa YES è la semplicità nell’acquisto. La configurazione e l’ordine possono essere effettuati direttamente online, offrendo ai clienti un processo rapido e intuitivo.

“La Opel Corsa è ultramoderna, emozionante e, se lo si desidera, completamente elettrica. Un’utilitaria che sta al passo con i tempi e a cui i clienti dicono ‘YES, of Corsa!’ con convinzione”, ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia. “Con la nuova edizione speciale YES, portiamo una ventata d’aria fresca nel segmento. E il modo per arrivarci è molto semplice: online da casa in pochi clic”.

Con la nuova Opel Corsa YES, il brand tedesco conferma il proprio impegno nell’innovazione e nel rendere accessibile un’auto compatta, efficiente e dal design moderno. Disponibile in tre nuove colorazioni e con un equipaggiamento di alto livello, la Corsa YES si candida a rimanere la regina delle utilitarie anche nel 2024. E alla domanda se esiste un’auto piccola, elegante e versatile per la vita di tutti i giorni, la risposta è una sola: YES, of Corsa!