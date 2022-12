Opel, nel 2023 guida l’offensiva elettrica

Il 2022, l’anno in cui Opel ha festeggiato il 160° anniversario, è stato dominato dalla ultima generazione di Opel Astra.

I clienti possono già provare presso le concessionarie la nuova Opel Astra 5 porte e un numero sempre crescente di persone si sta già godendo la propria Opel Astra nuova di zecca. Il prossimo anno sarà altrettanto emozionante ed elettrizzante, visto che nel 2023 Opel proseguirà il proprio percorso: l’offensiva di elettrificazione prende velocità e sarà guidata dalla nuova Opel Astra Electric. Opel Mokka Electric avrà più potenza sotto il cofano ‘bold and pure’ – e una batteria che garantirà maggiore autonomia. Nel 2023 giungeranno presso le concessionarie i modelli di vertice del marchio sportivo GSe: Opel Astra GSe, Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Grandland GSe. E Opel porterà nella prossima stagione anche il proprio entusiasmo per le competizioni rally elettriche a zero emissioni locali. Infatti, nel 2023, la ADAC Opel e-Rally Cup, la prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo, entrerà nella terza stagione con la Opel Corsa-e Rallye.

2023: Opel Astra, la compatta di grande successo, diventa 100% elettrica

Subito dopo il lancio ufficiale, l’ultima serie di Opel Astra ha ricevuto il “Volante d’Oro 2022”1. Adesso inizia un nuovo e rivoluzionario capitolo: la nuova Opel Astra Electric sarà ordinabile già a partire dalla prossima primavera, prima di arrivare nelle concessionarie nel corso dell’anno. Il marchio del ‘Blitz’ presenta così la prima Opel Astra completamente elettrica prodotta in serie nella lunga storia di grande successo di una delle compatte più vendute di sempre. Ma non è tutto. Il modello 5 porte elettrico a batteria sarà seguito dalla nuova Opel Astra Sports Tourer Electric – la prima station wagon 100% elettrica di un costruttore tedesco. La nuova Opel Astra Electric offre puro piacere di guida a zero emissioni locali in tutte le sue versioni. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima; la vettura può raggiungere una velocità massima di 170 km/h. L’energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che consente a nuova Opel Astra Electric di percorrere fino a 416 chilometri a zero emissioni nel ciclo WLTP2.

Più potenza e più autonomia saranno presto disponibili per Opel Mokka Electric. L’auto elettrica “vincitrice del Volante d’Oro 2021"3 in futuro sarà disponibile su richiesta anche con una batteria di dimensioni maggiori. Grazie alla nuova batteria da 54 kWh, Opel Mokka Electric sarà in grado di percorrere fino a 406 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP2 invece di 338 chilometri – il 20 per cento in più rispetto ad ora.

In arrivo: il marchio GSe sotto i riflettori

Il nuovo marchio dinamico GSe mostra quale sarà il futuro delle vetture sportive di Opel. Le famose tre lettere adesso significano "Grand Sport Electric". Presto sarà possibile ordinare i modelli elettrici top di gamma Opel Astra GSe, Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Grandland GSe.

Con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di ben 360 Newton metri, le nuove Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe hanno tutti gli strumenti per lasciare un segno nella loro categoria (consumo di carburante nel ciclo WLTP4: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 26-25 g/km; dati provvisori nel ciclo misto). Partenze rapide e massime velocità di livello sportivo sono garantite. Inoltre, i nuovi modelli si pongono come riferimenti dal punto di vista telaistico per il coinvolgimento e la risposta ai comandi del guidatore. Nella gamma Opel Astra, i modelli GSe sono stati concepiti per essere ancora più agili e precisi. Sterzo, sospensioni e freni reagiscono immediatamente e direttamente ai comandi impartiti dal guidatore. La tecnologia KONI FSD permette di tarare le caratteristiche degli ammortizzatori in base alla situazione, e assicurare così precisione, maneggevolezza e comfort.

Tutto quanto sopra vale anche per il nuovo Opel Grandland GSe. Questo SUV ad alte prestazioni fa ancora meglio dal punto di vista della performance: Opel Grandland GSe unisce la potenza del turbo benzina 1.6 litri e di due motori elettrici – uno su ogni asse. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante nel ciclo WLTP4: 1,3 l/100 km, emissioni di CO 2 31-29 g/km; dati preliminari ponderati nel ciclo misto). La trazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un SUV sportivo con trazione integrale elettrica permanente e un’aderenza eccellente e garantisce un’accelerazione con partenza da fermo ai vertici del segmento. Opel Grandland GSe passa da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

Pioniere del rally elettrico: inizia la terza stagione della ADAC Opel e-Rally Cup

Opel sarà ancora un riferimento del motorsport a partire dalla prossima primavera. Nel maggio 2023, inizierà infatti la terza stagione dell’ADAC Opel e-Rally Cup. I preparativi per la prossima competizione sono già in pieno svolgimento e Opel spera di ripetere il successo della stagione 2022. Il prossimo anno il programma della prima e finora unica coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo sarà ulteriormente ampliato. Invece di sette corse, come nei primi due anni, nel 2023 la Opel Corsa-e Rally prenderà parte a otto rally in quattro paesi.