Opel Post: da rivista a web magazine, festeggia 75 anni

Opel celebra un traguardo notevole nel 2024, segnando 125 anni di eccellenza nel settore automobilistico.

Al centro di questo viaggio ultradecennale ci sono le persone - lavoratori e appassionati che hanno contribuito a plasmare la storia del marchio. La loro dedizione e il loro impegno trovano una vetrina privilegiata in "Opel Post", il magazine aziendale che, con i suoi 75 anni di pubblicazioni, rappresenta un pilastro della tradizione industriale tedesca e della comunicazione interna aziendale.

Fondato nel 1949, Opel Post si è evoluto in parallelo con i tempi, adattandosi alle mutevoli esigenze dei suoi lettori e riflettendo gli sviluppi sia interni che esterni all'azienda. Dalle sue origini come rivista cartacea, passando per la transizione a giornale nel 1981, fino alla rivoluzione digitale che nel 2013 l'ha trasformata in un web magazine, Opel Post ha sempre mantenuto un legame stretto con la sua audience, offrendo contenuti attuali e pertinenti.

La transizione dal formato cartaceo a quello digitale ha reso Opel Post accessibile a un pubblico globale, garantendo che le notizie e le storie relative all'azienda e ai suoi dipendenti siano sempre a portata di clic. Questa evoluzione ha anche permesso di integrare una varietà di formati multimediali, rendendo la rivista più dinamica e coinvolgente.

"Opel Post online" non è solo un archivio di notizie aziendali, ma un vero e proprio punto di incontro per la comunità di Opel, dove dipendenti, concessionari, tuner e appassionati possono condividere esperienze e passioni. La piattaforma offre una gamma vasta di contenuti, dai racconti ispiratori alle ultime novità su progetti e modelli, dimostrando che, anche dopo 75 anni, Opel Post rimane un pilastro fondamentale nella comunicazione aziendale di Opel.

In un mondo digitale in continua evoluzione, Opel Post dimostra che è possibile mantenere viva una tradizione, innovando e adattandosi alle nuove esigenze comunicative. Questa resilienza e capacità di rinnovamento riflettono l'essenza stessa di Opel, un marchio che da 125 anni è sinonimo di qualità, innovazione e passione nel settore automobilistico.