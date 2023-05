Opel, senza filtri la nuova campagna ideata da Freeda

Freeda Media supporta Opel, storico marchio automobilistico che da 160 anni sfida le convenzioni,

per raggiungere le nuove generazioni e confermarsi come punto di riferimento per l’inclusione e la sostenibilità. Attraverso i contenuti creati da Freeda per la nuova campagna, Opel intende abbracciare la diversità, combattendo lo status quo, le etichette e i pregiudizi, invitando le persone a esprimersi senza paura. Qui il primo video.

La campagna Opel con Freeda si sviluppa in tre momenti dell’anno, tramite video che portano un racconto senza filtri su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Diversi modelli di auto (Opel Mokka, Astra, Corsa) diventano un luogo di incontro e confronto tra personalità distinte. “OpelMinded” è la filosofia del brand Opel orientata al sostegno dell’inclusività, dell’innovazione e della sostenibilità: un approccio che si sposa perfettamente con la visione di Freeda, leader in Italia tra le digital media, che parla prevalentemente alla Generazione Z e ai Millennials, proponendo contenuti originali su tematiche rilevanti come la diversity, la sostenibilità, il benessere psico-fisico e l’accettazione di sé.