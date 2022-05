Paolo Romano nuovo Direttore Generale di Stellantis &You Italia

A diretto riporto di Anne Abboud, Senior Vice-President di Stellantis &You, Sales and Services, Romano entrerà a far parte del Comitato di Direzione del gruppo di distribuzione di Stellantis.

Stellantis &You Italia è la nuova organizzazione in cui confluiscono le due affiliate Italia Nord ed Italia Sud, comprendendo l’attuale Società Stellantis &You Italia SpA, Stellantis &You Torino (ambito FCA Italy), Stellantis &You Arese (ambito FCA Italy) e PSA Retail Italia SpA.

Con un totale di 16 siti e 910 Collaboratori, di cui 151 Consulenti di Vendita, la nuova Organizzazione rappresenta i marchi di Stellantis e gestisce le attività di distribuzione detenute in proprio dal Gruppo nel mercato italiano.

Nel 2021, Stellantis &You Italia ha venduto 81.553 veicoli (68.257 veicoli nuovi e 13.296 veicoli usati), e completato 174.249 ore di officina.

Nel Gruppo dal 1997, Paolo Romano ha svolto una lunga carriera in ambito commerciale e ha maturato inoltre una consolidata esperienza nel settore finanziario.