Parte dal Salone di Bruxelles l’offensiva elettrica di Opel

La 100a edizione del Salone dell’Automobile di Bruxelles elettrizzerà i visitatori, proprio come Opel.

Dal 14 al 22 gennaio 2023 lo stand della Casa di Rüsselsheim spiccherà nel caratteristico giallo Opel. Una presenza piena di energia, perché tutti i veicoli con il ‘Blitz’ esposti nello stand 5101 del padiglione 5 sono 100% elettrici o versioni elettrificate plug-in hybrid. Molti per la prima volta: sarà infatti presentata in anteprima mondiale a Bruxelles la prima Opel Astra elettrica a batteria nella decennale storia di questa compatta sempre tra le più vendute del segmento, con un nome che è tutto un programma: Opel Astra Electric.

Debutteranno in pubblico anche i nuovi veicoli del marchio sportivo GSe, la Opel Astra Sports Tourer GSe e il SUV top di gamma Opel Grandland GSe. E non è tutto: Opel Mokka inizierà l’anno con il nuovo nome di Opel Mokka Electric con una nuova batteria e il 20 per cento di autonomia in più rispetto al passato. La gamma delle automobili elettrificate

presenti a Bruxelles sarà completata dalla piccola più venduta, la Opel Corsa-e. Da ultimo, ma non per questo meno importante, Opel dimostrerà il proprio approccio

all’elettrificazione dei veicoli commerciali con Opel Combo-e e Opel Vivaro-e, "International Van of the Year 2021".

“A Bruxelles apriamo il prossimo capitolo della nostra offensiva di elettrificazione con l’anteprima della nuova Opel Astra Electric,” ha dichiarato Florian Huettl, CEO Opel. “La prima Opel Astra 100% elettrica darà una spinta ulteriore alla mobilità elettrica in un segmento importante come quello delle compatte. Inoltre, la nostra gamma totalmente elettrificata dimostra che stiamo compiendo grandi passi verso il nostro obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico. E sono sempre di più i clienti che utilizzano la nostra offerta digitale per le 'Vendite Online' – adesso anche in Belgio.”