Partnership Stellantis-SIXT: 30.000 veicoli in 5 mesi, obiettivi raggiunti

Stellantis e SIXT, dopo aver siglato un accordo multimiliardario a gennaio 2024, celebrano un primo importante traguardo:

la consegna di 30.000 veicoli in soli 5 mesi. La fornitura ha coperto un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai SUV, inclusi veicoli elettrici a batteria, dotati delle ultime innovazioni nel software e nell’infotainment.

Questa collaborazione offre a SIXT l’opportunità di acquistare fino a 250.000 auto nei prossimi tre anni per arricchire la propria flotta in Europa e Nord America. Il feedback dei clienti SIXT è stato estremamente positivo, con oltre 300 milioni di chilometri percorsi con i veicoli Stellantis e un'elevata soddisfazione per brand come Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Opel/Vauxhall, Peugeot e Maserati.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe, ha espresso orgoglio per il raggiungimento del traguardo, sottolineando la solidità della partnership e l’importanza della mobilità sostenibile. La consegna del 30.000esimo veicolo, una Lancia Ypsilon, ha segnato un momento simbolico nella collaborazione tra le due aziende.

Konstantin Sixt, Co-CEO di SIXT, ha ribadito la soddisfazione per il successo della partnership e l’intenzione di arricchire ulteriormente la flotta nei prossimi mesi, ringraziando i team di Stellantis e SIXT per l’eccezionale collaborazione.

Entrambe le aziende sono fortemente impegnate nella sostenibilità ambientale. Stellantis, con il piano strategico Dare Forward 2030, mira a diventare un’azienda a zero emissioni di CO2 entro il 2038. SIXT, dal canto suo, continua ad investire in veicoli a basse e zero emissioni e infrastrutture di ricarica, trasformando l’app SIXT in un ecosistema di servizi per la mobilità sostenibile.