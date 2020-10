Peugeot 2008 tre nuovi allestimenti

Dopo 308 e le nuove 3008 e 5008, anche la più compatta 2008 adotta la nuova strategia di gamma ottimizzata su tre diversi allestimenti con altrettanti pack, al posto dei precedenti cinque integrabili da singoli opzionali.

Questa nuova gamma ha lo scopo di facilitare il processo di analisi dei Clienti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra tre diversi allestimenti, ciascuno integrabile da uno specifico pack che include le opzioni oggi maggiormente richieste.

Nuova 2008 può infatti esser scelta nell’allestimento Active, Allure o GT, ciascuno di essi integrabile con un pack che contiene alcuni degli optional che i Clienti italiani hanno finora dimostrato di apprezzare maggiormente in questi primi mesi di commercializzazione.

Questa ottimizzazione della gamma permette anche di agevolare la produzione in fabbrica e migliorare la rotazione degli stock, con un benefico effetto sui tempi di consegna al Cliente. Non ultimo, poi, questa scelta di integrare i diversi opzionali in specifici pack porterà benefici effetti anche in termini di valore residuo, perché le versioni pack saranno considerate delle vere e proprie versioni e non un pacchetto opzionale.

La nuova gamma 2008 è ordinabile già da oggi in Concessionaria con prezzi che partono dai 21.850 euro della 2008 Active PureTech turbo benzina da 100 CV.