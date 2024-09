Peugeot 205 GTI e Turbo 16: la rivoluzione sportiva degli anni '80 e il sogno irrealizzato della Quasar

Nel 1984, Peugeot vive una stagione di grandi successi e innovazioni con il lancio della Peugeot 205 GTI e della 205 Turbo 16, due modelli destinati a rivoluzionare il mondo delle auto sportive compatte.

Questi veicoli non solo hanno rilanciato l’immagine del marchio, ma hanno anche portato Peugeot a primeggiare nel mondiale Rally Gruppo B. In parallelo, la casa del Leone svela la concept car Peugeot Quasar, un prototipo da 600 cavalli che, purtroppo, non vedrà mai la luce delle competizioni.



La Peugeot 205, nata nel 1984, diventa subito un successo globale, conquistando ogni categoria di pubblico, dai giovani agli adulti, fino ai professionisti. Grazie alla versione GTI, Peugeot riesce ad attirare anche gli appassionati di auto sportive, mentre la Turbo 16 porta la casa francese a competere nei rally ai massimi livelli. Con la Turbo 16, dotata di motore centrale e trazione integrale, Peugeot domina il campionato mondiale Rally nel 1985 e 1986, prima che la categoria Gruppo B venga cancellata.



Nel bel mezzo di questa stagione di successi, i tecnici di Peugeot Sport guardano già avanti, presentando il prototipo Peugeot Quasar. Ispirata al fenomeno astronomico che produce immense quantità di energia, la Quasar è una berlinetta a due posti costruita sul telaio della 205 Turbo 16 e spinta da un motore da circa 600 cavalli. Con una carrozzeria in fibra di carbonio e kevlar disegnata da Gérard Welter e interni futuristici progettati da Paul Bracq, la Quasar rappresenta il massimo della tecnologia disponibile in quegli anni.



Nonostante le grandi aspettative, la Peugeot Quasar rimane solo un prototipo. Il cambiamento nei regolamenti del Rally Gruppo B blocca lo sviluppo di nuove vetture progettate esclusivamente per le competizioni, inclusa la Quasar. Oggi, l’unico esemplare prodotto è conservato al Musée de l’Aventure Peugeot di Sochaux, una testimonianza affascinante di un periodo d'oro per Peugeot e per il motorsport.



La storia della Peugeot 205 GTI, della Turbo 16 e del prototipo Quasar racconta uno dei capitoli più entusiasmanti e creativi del motorsport degli anni '80. Sebbene la Quasar non abbia mai corso ufficialmente, rimane un simbolo dell'audacia e della visione di Peugeot in un'epoca di grandi innovazioni.