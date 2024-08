Peugeot 208, nel 2026 arriva la piccola francesina ispirata alla concep car

Peugeot si prepara a scuotere il mercato delle piccole auto con la sua nuova 208, attesa per il 2026.

Basata sulla nuovissima piattaforma STLA Small di Stellantis, la prossima generazione della 208 non solo promette un design completamente rinnovato, ma anche un salto tecnologico che segnerà un netto distacco dai modelli precedenti e dai concorrenti.

Le immagini esclusive rivelate da Auto Express mostrano una Peugeot 208 dal look audace, che prende spunto dalle recenti 3008 e 5008. La nuova 208 sarà caratterizzata da fari sottili e luci diurne a tre artigli, che sono ormai diventati un segno distintivo del marchio. Anche il posteriore sarà immediatamente riconoscibile, grazie a una striscia scura che collega i gruppi ottici, enfatizzando il posizionamento premium della vettura. In linea con le ultime tendenze, il marchio Peugeot sarà ben visibile sul retro, mentre il numero "208" sarà posto in modo più discreto.

L'interno della nuova 208 sarà altrettanto rivoluzionario. Ispirata dalla concept car Inception, presentata al CES 2023, Peugeot introdurrà il volante Hypersquare, un dispositivo di guida innovativo che sostituirà il tradizionale volante con una tecnologia "drive-by-wire". Questa soluzione, sviluppata sotto la guida del direttore del design Peugeot, Matthias Hossann, offrirà un’esperienza di guida unica, combinando agilità ed efficienza con un design ergonomico senza precedenti.

Il volante Hypersquare sarà pulito e minimale, con touchpad ergonomici per controllare le funzioni principali dell'auto. Il nuovo quadro strumenti, una versione avanzata del celebre i-Cockpit di Peugeot, potrebbe basarsi sul concetto Halo Cluster a 360 gradi visto nell’Inception, fornendo informazioni essenziali già dall’esterno del veicolo.

La nuova Peugeot 208 sarà inizialmente lanciata come auto elettrica, con la possibilità di motorizzazioni a benzina e ibride a seconda delle esigenze del mercato. Anche se le specifiche tecniche della e-208 sono ancora top secret, ci si aspetta che Peugeot migliori l’autonomia e le prestazioni, puntando a superare le 250 miglia di autonomia per i modelli base, con velocità di ricarica di picco superiori a 100 kW.

Internamente, la 208 beneficerà di materiali di alta qualità, con l'uso di pelle sostenibile, metalli spazzolati e tessuti pregiati, che contribuiranno a rafforzare il posizionamento premium della vettura nel segmento delle piccole auto.

La rivelazione ufficiale della nuova Peugeot 208 è prevista per il 2026, con i modelli attuali che continueranno a essere disponibili fino a quella data. Un nuovo crossover 2008, basato sulla stessa filosofia di design e tecnologia, seguirà inevitabilmente, consolidando la gamma Peugeot nel mercato delle auto premium.