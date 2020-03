Peugeot 3008 & 508 Hybrid luce BLU segnala che viaggi elettrico

Nella guida 100% green nei centri urbani, il LED blu è facilmente visibile all’esterno perché posizionato nella parte inferiore dello specchio retrovisore centrale che su tutte le HYBRID PEUGEOT è di tipo frameless.

Lo stato dell’arte della tecnologia ibrida è oggi rappresentato da quella plug-in, ovvero ricaricabile. Un livello tecnologico che poggia le basi sulla compresenza di un motore termico ed uno o più elettrici, ma che, rispetto a Mild hybrid e Full hybrid, può contare su una batteria di maggiori dimensioni ricaricabile da fonti esterne che permette all’auto di percorrere diverse decine di km in modalità 100% elettrica, cosa preclusa alle altre ibride.

La gamma plug-in hybrid di PEUGEOT è oggi rappresentata da quattro modelli già acquistabili: SUV 3008 HYBRID e HYBRID4, 508 HYBRID fastback e SW. Questi modelli ricaricabili della Casa del Leone si caratterizzano per il fatto di avere fino a 4 diverse modalità di guida, tra cui anche quella ELECTRIC, ovvero 100% green. In tale modalità, ad esempio, 3008 HYBRID4 arriva a percorrere fino a 59 km non emettendo un solo grammo di CO 2 . Tale modalità è quella con cui si avvia sempre l’auto, in modo tale da sfruttare al massimo l’utilizzo di fonti energetiche non derivanti da petrolio fin dai primi km.

Traendo ispirazione dalla ormai leggendaria e-Legend Concept ove la modalità di guida (autonoma o attiva) veniva comunicata all’esterno attraverso un display posizionato sul terzo montante, per i modelli di serie PEUGEOT ha voluto inserire un LED blu sulla parte bassa dello specchio retrovisore frameless (di serie su tutte le ibride plug-in PEUGEOT) che si attiva quando l’auto viaggia totalmente a zero emissioni. Un modo semplice ed immediato per comunicare a chi si incrocia durante la guida che si sta viaggiando in modalità 100% green, fondamentale in alcuni centri città ove richiesta la trazione puramente elettrica ed utile, magari, per le forze dell’ordine per individuare a colpo d’occhio chi sceglie di rispettare l’ambiente al 100%.