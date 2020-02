Peugeot 3008 hybrid4 e 508 hybrid, la tecnologia ci insegna come guidare

Guidare un’auto ibrida è un’esperienza diversa rispetto a quella di una vettura normale con propulsione benzina o Diesel, ma lo è ancor più se l’ibrida è una plug-in, ovvero con una batteria di maggiore capienza e, soprattutto, ricaricabile da fonti esterne. Lo stato dell’arte della tecnologia ibrida rappresenta un nuovo modo di guidare perché, a differenza di mild hybrid e full hybrid permette di viaggiare in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri coniugando, così, il meglio di due mondi, quello delle auto 100% elettriche con quello delle auto termiche.

Per queste versioni plug-in hybrid di due dei modelli di maggior successo, la Casa del Leone ha pensato di mettere a disposizione fino a 4 diverse modalità di guida, allo scopo di esaltare l’esperienza che si prova al volante delle nuove PEUGEOT.

4 diverse modalità che permettono di soddisfare le esigenze di mobilità dei propri Clienti in funzione del contesto in cui si trovano e delle prestazioni che richiedono all’auto, realizzando sempre la combinazione ideale in termini di efficienza energetica.

3008 HYBRID4 e 508 HYBRID (sia fastback che SW) sono dotate di un selettore a bilanciere sulla plancia attraverso il quale si possono selezionare le diverse modalità di guida: