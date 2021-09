Peugeot 508 PSE, di serie l’Active Suspension Control

Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED rappresenta il primo modello di una nuova generazione di auto prestazionali della Casa del Leone che declinano il concetto di Neo-Performance, grandi prestazioni ma con bassissimo impatto ambientale.

la PEUGEOT 508 PSE è stata curata da PEUGEOT SPORT, la divisione che si occupa da decenni delle vetture che corrono nelle competizioni in tutto il mondo ed è dotata di un powertrain ibrido plug-in: il sofisticato sistema propulsivo di 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED è affiancato da tecnologie sviluppate per supportare un nuovo livello prestazionale e che sfruttano la lunga esperienza maturata dalla Casa nel motorsport.

Uno degli elementi più importanti di un’auto è il sistema sospensivo. Ancor più importante in una gran turismo come la Nuova 508 PSE, capace di elevatissime prestazioni. La nuova punta di diamante del Leone adotta di serie l’ACTIVE SUSPENSION CONTROL, un sistema di gestione elettronica degli ammortizzatori che permette di avere un setup ideale di smorzamento in funzione delle condizioni di guida e delle preferenze del guidatore e che permette di avere un’auto su misura.

Da sempre, il piacere di guida è al centro del più autentico DNA di PEUGEOT e l’esperienza acquisita con le tante vittorie nel mondo delle corse ha consentito agli ingegneri di PEUGEOT SPORT di ottimizzare ancor più il telaio di Nuova 508 PSE per raggiungere un equilibrio pressoché perfetto per una gran turismo quale è la nuova punta di diamante della Casa.

L'obiettivo iniziale era abbinare un comportamento dinamico di alto livello con una soglia di comfort all'altezza della classe di appartenenza della vettura. Quasi una doppia personalità, in grado di esaltare il lato più dinamico, oppure quello orientato al benessere da granturismo di alto rango.

La fase di sviluppo di questo primo modello che declina il concetto di Neo-Performance si è concentrata su di una serie di precisi elementi:

• Ottimizzazione del livello di ammortizzamento delle sospensioni su 3 diversi livelli (morbido / medio / rigido)

• Assetto ribassato, carreggiate allargate di 24 mm anteriormente e di 12 mm posteriormente

• Barre antirollio specifiche

• Taratura specifica di sterzo e freni

• Dischi freno anteriori da 380 mm di diametro e con pinze fisse a quattro pistoncini

• Cerchi da 20” con pneumatici ad alte prestazioni Michelin© Pilot Sport 4S

In particolare, la regolazione delle sospensioni è stata oggetto di un accurato setup, modulabile in base a specifici elementi che il sistema regola in maniera autonoma: condizioni e profilo della strada, carico del veicolo, stile di guida e modalità di guida selezionata.

Alla base della sua efficacia, un computer e sensori che determinano il livello ottimale di assorbimento degli urti da applicare al singolo ammortizzatore. Il suo funzionamento è correlato alla modalità di guida selezionata:

• in COMFORT viene favorito lo smorzamento, con un occhio di riguardo per la riduzione degli scuotimenti della scocca per effetto delle imperfezioni stradali, coccolando quanto più possibile gli occupanti

• con SPORT si punta invece ad esaltare la guida più dinamica, frenando maggiormente le sospensioni e restituendo un comportamento stradale più piatto, dinamico e appagante

• In HYBRID (come peraltro in 4WD e ZEV) il livello di smorzamento è settato su un livello intermedio, per coniugare dinamismo con un livello di comfort adeguato al rango dell’auto.

Ecco spiegato il doppio volto di 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, pronta a modellarsi seguendo il profilo della strada, oppure semplicemente lo stato d’animo del guidatore.

L’ACTIVE SUSPENSION CONTROL rappresenta una delle tante dotazioni di serie di Nuova 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, versione esclusiva dell’ammiraglia del Leone disponibile sia con carrozzeria fastback che SW. Questa tecnologia rappresenta senza mezzi termini uno degli ingredienti fondamentali, alla base delle emozioni che rientrano nel nuovo dizionario della Neo-Performance PEUGEOT, con cui l'esperienza del motorsport viene replicata nella più potente vettura prodotta in serie dalla Casa del Leone.