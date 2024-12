Peugeot Asphalte 1996: il concept che ha fatto la storia

Gli anni ’90 rappresentano un’epoca d’oro per Peugeot, che in quel decennio ha dato vita a una serie di concept car innovative e memorabili.

Tra queste, la Peugeot Asphalte, presentata al Salone di Parigi del 1996, spicca come esempio di audacia creativa e visione futuristica. Una barchetta unica nel suo genere, capace di combinare l’essenzialità di una moto con l’eleganza e il piacere di guida di un’auto sportiva.

Un peso piuma per il massimo divertimento

La Peugeot Asphalte è un’auto che incarna la leggerezza. Con un peso di appena 580 kg, il suo telaio in fibra di carbonio la rende una delle vetture più leggere mai prodotte. Questo, unito al motore 1.6 da 90 CV della Peugeot 106 e a un cambio automatico a tre marce, permette all’Asphalte di raggiungere una velocità massima di quasi 200 km/h. La configurazione a due posti secchi e l’assetto ribassato la rendono perfetta per le curve, offrendo una guida entusiasmante e inimitabile.

Design unico e ispirazione per il futuro

Il frontale della Peugeot Asphalte è rimasto impresso nell’immaginario degli appassionati. Con i fari triangolari e la caratteristica “bocca” schiusa, la vettura anticipa il design aggressivo e distintivo che sarebbe stato ripreso nei modelli di serie Peugeot, come la celebre 206.

Anche il posteriore sorprende: la carreggiata stretta e le ruote posteriori ravvicinate ricordano un triciclo, migliorando l’aerodinamica e riducendo il peso complessivo. Una soluzione che, unita alla campanatura inversa dei cerchi, offre un’esperienza di guida unica, aumentando il divertimento e la maneggevolezza.

Tecnologia all’avanguardia

Nonostante il suo aspetto minimalista, la Peugeot Asphalte è tutt’altro che spartana. Il telaio incorpora un roll bar fisso e uno retrattile, un’innovazione ripresa anni dopo su modelli come la 206 CC e la 307 CC. La carrozzeria aerodinamica, il design essenziale e l’uso di materiali avanzati come la fibra di carbonio dimostrano la capacità di Peugeot di anticipare le tendenze del mercato automobilistico.

Un’icona che resiste nel tempo

La Peugeot Asphalte non è mai entrata in produzione, ma il suo impatto sul design e sull’ingegneria automobilistica si sente ancora oggi. È un simbolo dell’audacia creativa di Peugeot negli anni ’90, un’epoca in cui osare significava guardare oltre, reinventando il concetto di guida sportiva.