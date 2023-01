Peugeot: dal 2030 tutti i modelli venduti in Europa saranno elettrici

Il progetto E-LION rappresenta la visione di PEUGEOT sull’elettrificazione, per rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione.

Il progetto E-LION è la filosofia che guida il Brand per soddisfare con i modelli di prossima generazione le future esigenze di mobilità.

Non riguarda soltanto l’elettrificazione, ma è un progetto olistico, un approccio a 360° basato su 5 pilastri:

Ecosistema: il nostro ecosistema di prodotti e servizi, basato sulle soluzioni STELLANTIS Esperienza: un’esperienza cliente completa, dall’inizio alla fine, dalla ricarica alla connettività Elettrico: il nostro impegno ad avere entro il 2025 ogni modello presente in gamma disponibile in versione 100% elettrica Efficienza: la nostra ossessione della massima performance, con consumi minimi (12,5 kWh/100 km per E-208) Ambiente: con l’obiettivo della sostenibilità e il nostro impegno a raggiungere il Carbon Net Zero (la neutralità da carbonio) entro il 2038

LINDA JACKSON, CEO DI PEUGEOT: "Il progetto E-LION definirà la strategia di PEUGEOT come brand elettrico e ci garantirà di rimanere al passo con la società per offrire una mobilità che rispetti i valori del nostro Marchio."

PEUGEOT presenterà 5 nuovi modelli 100% elettrici nei prossimi 2 anni:

E-308, E-308 SW (prima SW elettrica europea), E-408, E-3008 ed E-5008.

Le 308 e 308 SW 100% elettriche saranno alimentate da un motore di ultima generazione che svilupperà 115 kW (156 CV) e saranno in grado di offrire un’autonomia di oltre 400 km (ciclo WLTP). Quest’offerta è una risposta senza compromessi, con un’efficienza senza pari nel segmento, con un consumo medio di energia di 12,7 kWh/100km.

MATTHIAS HOSSANN, DIRETTORE DESIGN PEUGEOT: “Immaginate di non avere più auto di seconda mano. Al contrario, un'auto fresca e personalizzata che potete aggiornare o rinnovare in qualsiasi momento, a seconda delle vostre esigenze. Un prodotto sempre aggiornato che mantiene il suo valore per tutta la durata della sua vita.”