Peugeot e Dassault sviluppano aerodinamica Hypercar

Dassault Systèmes e Peugeot Sport, la divisione motorsport di Stellantis, hanno annunciato oggi una partnership strategica per l’ottimizzazione aerodinamica della nuova PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar.

Questo sviluppo segna un importante passo avanti nelle competizioni di endurance, puntando a dimostrare le capacità della mobilità elettrica ad alte prestazioni attraverso lo sport motoristico.

Utilizzando SIMULIA PowerFLOW, basato sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, il team di Peugeot Sport è riuscito a creare un modello virtuale dettagliato dell'auto, permettendo simulazioni precise degli effetti aerodinamici sui vari design. Questo approccio ha facilitato una maggiore efficienza e riduzione dei costi nel processo decisionale del design grazie alla connessione dei dati nel cloud.

Olivier Jansonnie, Motorsport WEC Project Director di Stellantis, ha sottolineato l'importanza della tecnologia e dell'esperienza di Dassault nella progettazione e simulazione. “Abbiamo raggiunto circa l'80-90% del nostro sviluppo utilizzando solamente la simulazione, che ci ha permesso di prendere decisioni rapide e fondamentali fin dall'inizio,” ha affermato Jansonnie.

La PEUGEOT 9X8 Hybrid parteciperà alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, che include la famosa 24 Ore di Le Mans. Le rigorose normative del WEC sulla progettazione e aerodinamica evidenziano il ruolo cruciale della simulazione per ottenere un vantaggio competitivo.

Peugeot Sport ha utilizzato oltre 10.000 simulazioni per valutare vari aspetti aerodinamici, dal flusso d'aria sotto il gruppo propulsore fino alla parte posteriore dell'auto, che è progettata senza l'utilizzo tradizionale di un'ala. L'approccio completamente virtuale ha preceduto i test fisici, accelerando così il processo di sviluppo.

Laurence Montanari, Vice President, Transportation & Mobility Industry di Dassault Systèmes, ha enfatizzato il valore aggiunto dell'ambiente cloud per la collaborazione tra ingegneri delle due aziende. “Questo ha permesso una simulazione dettagliata in tutte le fasi di sviluppo, con i nostri esperti che hanno analizzato e migliorato i design per rispettare i requisiti del WEC,” ha detto Montanari. Questo risultato sottolinea l'impegno di Peugeot Sport nella realizzazione di una hypercar competitiva e resiliente per le sfide del motorsport globale.