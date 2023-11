Peugeot E-2008 vince il Volante d'Oro

PEUGEOT vince il "Volante d'oro" di Axel Springer Verlag con uno dei suoi modelli di maggior successo, il nuovo PEUGEOT E-2008.

PEUGEOT E-2008 è stato in grado di affermarsi contro la forte concorrenza nel segmento delle utilitarie ed è stato votato come il migliore della sua categoria dai lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG e da una giuria di esperti. Tutti i vincitori saranno annunciati nei numeri 45/2023 di AUTO BILD e 46/2023 di BILD am SONNTAG.

Christian Dietsch, Amministratore Delegato di PEUGEOT Germania: "Siamo molto orgogliosi che PEUGEOT E-2008 sia stato in grado di stupire. Il premio dimostra che il modello non è solo popolare tra gli appassionati di auto, ma è stato anche in grado di dimostrare le sue capacità sulla pista di prova di fronte a una giuria di esperti. Questo conferma il know-how del marchio del leone in termini di design, caratteristiche e prestazioni tecniche".

Il design moderno e innovativo del PEUGEOT E-2008 è stato in grado di convincere i lettori di AUTO BILD e BILD am Sonntag e una giuria di esperti: l'ampia sezione frontale del modello presenta applicazioni verticali in tinta carrozzeria, che si combinano con i fari e conferiscono un aspetto potente. La firma luminosa è caratterizzata da tre artigli luminosi verticali nella parte anteriore, che sono integrati nelle prese d'aria laterali nere lucide del paraurti. I fanali posteriori a LED hanno un design a 3 artigli composto da doppie lamelle orizzontali sovrapposte, strette ed eleganti, che contribuiscono ad allargare visivamente il veicolo.

Elemento chiave degli interni di PEUGEOT E-2008 e una delle caratteristiche più distintive della gamma di modelli è il nuovo PEUGEOT i-Cockpit®. PEUGEOT E-2008 è dotato di un quadro strumenti digitale 3D situato all'altezza degli occhi, direttamente sopra il volante. Il display da 10 pollici (25,4 cm) ha un design moderno e consente di controllare l'ultima generazione dei sistemi di infotainment PEUGEOT i-Connect® Advanced. Il volante compatto è una caratteristica del PEUGEOT i-Cockpit® e aumenta il piacere di guida grazie a un'agilità e a una precisione di movimento uniche.