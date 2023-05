Peugeot, ordinabili in Italia le nuove 3008 & 5008 Hybrid 136 e-DCS6

Dopo averlo svelato qualche settimana fa, PEUGEOT apre l’ordinabilità in Italia di queste nuove versioni che entrano a listino nel mese di maggio.

Una nuova motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 che sfrutta un sistema a 48v con una compatta batteria ed un motore elettrico integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti, per elevare il piacere di guida e ridurre consumi ed emissioni.

Il sistema ibrido PEUGEOT a 48V dei Nuovi 3008 e 5008 Hybrid 136 e-DCS6 è composto da un motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che integra un motore elettrico. Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia supplementare a bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante fino al 15% (da 126 g CO2/km sul 3008 e da 128 g CO2/km sul 5008). Nella guida urbana, un SUV di segmento C equipaggiato con il sistema Hybrid può quindi funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni.