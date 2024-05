PEUGEOT punta sull'istruzione per un futuro sostenibile

Dal 2023, PEUGEOT ha deciso di porre l'istruzione al centro della sua strategia di responsabilità, focalizzandosi su azioni educative concrete con un impatto ambientale significativo.

Per realizzare questo obiettivo, il marchio ha avviato collaborazioni con due importanti associazioni: Under the Pole e Born Free.

PEUGEOT ha inoltre esteso il suo impegno collaborando con Captain Cause, un'azienda orientata alla missione che sostiene organizzazioni con un impatto sociale e ambientale globale. Attraverso questa collaborazione, PEUGEOT finanzia una campagna di donazioni per i suoi dipendenti, permettendo loro di sostenere cause educative e ambientali tramite la piattaforma Captain Cause.

A giugno 2024, PEUGEOT lancerà una campagna di "difts" (donazioni prefinanziate) per i dipendenti, consentendo loro di sostenere, con pochi click, quattro progetti di grande impatto, inclusi quelli dei partner Born Free e Under the Pole. Born Free si concentra sulla sensibilizzazione per la tutela delle specie selvatiche e degli spazi naturali, mentre Under the Pole promuove l'esplorazione scientifica e la sensibilizzazione sugli oceani.

Linda Jackson, CEO di PEUGEOT, e Frédéric Mazzella, fondatore di Captain Cause e BlaBlaCar, hanno annunciato questa collaborazione durante la loro presenza a VIVATECH.

Linda Jackson, CEO di PEUGEOT, ha dichiarato: "Offriamo la più ampia gamma di veicoli elettrici tra i produttori europei, ma il nostro impegno responsabile deve andare oltre. Crediamo che l'istruzione sia la chiave per un mondo più sostenibile. Per questo contribuiamo ai progetti educativi concreti dei nostri partner Under the Pole e Born Free. Internamente, vogliamo coinvolgere i nostri dipendenti nell'impegno responsabile di PEUGEOT tramite la campagna di donazione associativa con Captain Cause, ideata da Frédéric Mazzella. In una seconda fase, estenderemo questo approccio anche ai nostri clienti, in linea con la visione di PEUGEOT".

Frédéric Mazzella, fondatore di Captain Cause, ha aggiunto: "Offrendo ai suoi dipendenti l'opportunità di distribuire un dift, PEUGEOT rafforza i suoi impegni di CSR e coinvolge più persone nella transizione ecologica. Siamo orgogliosi di sostenere PEUGEOT come pioniere di un marketing più responsabile".

Attraverso queste iniziative, PEUGEOT dimostra come l'istruzione e la sostenibilità possano andare di pari passo, contribuendo a un futuro migliore per tutti.