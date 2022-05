Peugeot Sport sigla partnership con Marelli per lo sviluppo della 9X8 Hypercar

Peugeot Sport ha siglato una partnership pluriennale con Marelli, fornitore globale nel settore automotive con una consolidata esperienza nel motorsport e nel settore delle tecnologie ad alte prestazioni.

Questa importante partnership tecnologica è basata sullo sviluppo della soluzione elettrica più efficiente possibile per soddisfare le performance estreme richieste dal sistema di propulsione ibrida della PEUGEOT 9X8 Hypercar, che gareggerà dal 2022 nel World Endurance Championship (WEC).

In particolare, Marelli svilupperà e fornirà uno specifico motore elettrico ad alte prestazioni e un inverter a carburo di silicio, che saranno parte del sistema di trazione elettrica sull’asse anteriore. L’obiettivo dello sviluppo è di massimizzare l’efficienza e l’affidabilità del sistema, adattando al contempo la tecnologia del motore e dell’inverter ai parametri di peso e volume stabiliti dal team.

Il contributo di Marelli si basa su un know-how consolidato nella progettazione, produzione e implementazione di sistemi ibridi e Full Electric ad alte prestazioni e sulle competenze acquisite nel settore dei sistemi di recupero dell’energia e dei sistemi di trazione Full Electric, frutto di esperienza e applicazioni nei più importanti campionati mondiali di motorsport, con ricadute parallele anche nel mondo della produzione di strada, che abilita l’elettrificazione dei veicoli passeggeri.

La partnership segna un nuovo capitolo nella lunga collaborazione tra Marelli e Peugeot, sia nel motorsport che nell’ambito della produzione di strada, che ha incluso importanti progetti tra cui la fornitura di elettronica e telemetria per le memorabili Peugeot 905 e Peugeot 908 nelle gare di endurance. Questa nuova avventura tecnologica congiunta punta nuovamente a stimolare l’evoluzione della mobilità e dei sistemi di propulsione verso soluzioni di elettrificazione intelligente.

Grazie a questa partnership, Marelli potrà fregiarsi anche dello status esclusivo di “Peugeot Sport Official Partner” che, oltre alla partnership tecnologica, prevede anche collaborazione e benefici reciproci in ambito sponsorizzazione, branding e marketing. Rievocando la tradizione della Peugeot 905, vincitrice della 24 Ore di Le Mans e del World Sportscar Championship negli anni ‘90, Marelli sarà di nuovo orgogliosamente presente con il suo logo sulla livrea della PEUGEOT 9X8 Hypercar. Il logo sarà inoltre presente sulle tute da gara dei piloti, sulle divise del team, nelle aree degli official partner e su altri strumenti di comunicazione.

“Siamo felici di accogliere Marelli a bordo del progetto Peugeot 9X8” ha affermato Olivier Janssonie. “Collaboriamo già da molti anni con Marelli e i nostri team condividono la stessa passione e dedizione all’eccellenza. Questo progetto rappresenta un’incredibile opportunità per combinare le nostre competenze e progettare, testare e far correre in pista un nuovo motore elettrico innovativo e performante che porterà la 9X8 al successo”.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con Peugeot Sport”, ha dichiarato Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport. “Le nostre due realtà vantano già una lunga tradizione di collaborazione e successi nella storia delle gare di endurance, e condividiamo un importante patrimonio e una grande tradizione tecnica nell’ambito del motorsport. Ancora una volta abbiamo combinato tutte le nostre competenze per spingere al limite le prestazioni di un’auto così unica ed estrema in modo sostenibile, adottando la più avanzata tecnologia di propulsione elettrica Marelli”.