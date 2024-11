PEUGEOT Style: nuova serie per i modelli best-seller

PEUGEOT lancia la nuova serie Style per quattro dei suoi modelli di punta: la 208, 2008, 308 e 308 SW.

ùLa casa automobilistica francese punta a rendere più accessibili i propri modelli best-seller, proponendo versioni dal design accattivante e dotate di un equipaggiamento completo. Disponibili con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, questi modelli offrono soluzioni innovative per chi cerca mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e prestazioni.

PEUGEOT 208 Style

La PEUGEOT 208 Style, la più venduta della gamma, viene offerta con tre opzioni di propulsori: motore benzina 100 CV con cambio manuale a 6 marce, Hybrid 100 CV con cambio e-DCS6 a doppia frizione ed elettrico 136 CV. In termini di design, la versione Style si distingue per i fari a LED con luci diurne a 3 artigli, stemmi “Style” e sedili in tessuto grigio Renzo con cuciture Orange Sunrise.

Prezzi chiavi in mano:

208 Style 100 CV: €21.070

208 Style Hybrid 100 CV e-DCS6: €23.870

E-208 Style 136 CV: €35.080

PEUGEOT 2008 Style

Il SUV compatto PEUGEOT 2008 è disponibile con propulsori benzina 100 CV, Hybrid 136 CV e doppia opzione elettrica da 136 CV e 156 CV. Il design della versione Style include dettagli distintivi come fari a LED a 3 artigli e badge “Style” sui parafanghi anteriori.

Prezzi chiavi in mano:

2008 Style 100 CV: €26.200

2008 Style Hybrid 136 CV e-DCS6: €30.400

E-2008 Style 136 CV: €38.000

E-2008 Style 156 CV: €39.000

PEUGEOT 308 Style e 308 SW Style

Le berline PEUGEOT 308 e 308 SW nella serie Style offrono motorizzazioni Hybrid 136 CV, BlueHDi 130 CV (solo 308 SW) e una versione elettrica da 156 CV. Caratteristiche distintive includono badge “Style” e cerchi in lega Auckland da 16".

Prezzi chiavi in mano:

308 Style Hybrid 136 CV e-DCS6: €31.570

E-308 Style 156 CV: €39.650

308 SW Style Hybrid 136 CV e-DCS6: €32.570

308 SW Style BlueHDi 130 CV EAT8: €33.070

E-308 SW Style 156 CV: €40.650

Garanzia e Affidabilità con Allure Care

I modelli 100% elettrici della serie Style (E-208, E-2008, E-308 e E-308 SW) beneficiano della garanzia ALLURE CARE, che copre i principali componenti elettrici e meccanici per 8 anni o 160.000 km, offrendo tranquillità ai clienti.

La serie Style di PEUGEOT rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi cerca un’auto che unisca tecnologia avanzata, piacere di guida e design. Con prezzi competitivi rispetto alla gamma Allure, la serie Style si posiziona come un’opzione interessante per chi desidera qualità PEUGEOT a condizioni vantaggiose.