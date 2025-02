Peugeot TotalEnergies scalda i motori per il FIA WEC 2025: tutto pronto per la 1812 km del Qatar

Dopo un finale di stagione 2024 in crescendo, con il podio alla 8 Ore del Bahrain e il quarto posto al Fuji, il team Peugeot TotalEnergies si prepara ad affrontare con determinazione il FIA World Endurance Championship (WEC) 2025.

Il primo banco di prova sarà la 1812 km del Qatar, gara inaugurale della stagione sul circuito di Losail, un tracciato tecnico che lo scorso anno ha visto la PEUGEOT 9X8 #93 vicinissima alla vittoria.

Obiettivo podio: Peugeot punta in alto

"Il 2025 è un anno che affrontiamo con grande determinazione", dichiara Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. "Abbiamo chiuso bene il 2024 e ora dobbiamo trovare ancora più prestazioni. Un Jolly incentrato sulle sospensioni sarà utilizzato a partire dal Qatar".

Durante la pausa invernale, il team ha proseguito lo sviluppo della PEUGEOT 9X8 con due sessioni di test cruciali. "Abbiamo lavorato sull'affidabilità al Paul Ricard e completato un test a Losail per raccogliere dati preziosi", spiega Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. "Losail è un circuito unico, con curve veloci e un asfalto liscio che si adatta alle nostre caratteristiche, ma sarà fondamentale trovare il giusto compromesso nell’assetto".

Losail: una pista insidiosa per l'esordio stagionale

Il Circuito Internazionale di Losail (5,418 km, 16 curve) è noto per il suo layout veloce e l’assenza di dislivelli, il che favorisce vetture con un’aerodinamica raffinata. Tuttavia, i cordoli aggressivi richiedono un set-up equilibrato per massimizzare la velocità senza compromettere la stabilità. Inoltre, la grande escursione termica tra il pomeriggio e la notte sarà una variabile chiave per la strategia gomme.

"L’anno scorso eravamo secondi fino all’ultimo giro, quindi sappiamo che possiamo essere competitivi", sottolinea Jansonnie. "Ma ogni stagione è diversa, e il livello del FIA WEC è altissimo. Il nostro obiettivo è lottare per il podio in ogni gara".

I piloti pronti alla battaglia

Il team Peugeot TotalEnergies si affida a un mix di esperienza e talento emergente. Jean-Éric Vergne, pilota della PEUGEOT 9X8 #93, si dice fiducioso: "Losail è un tracciato che si adatta bene alla nostra vettura. Abbiamo lavorato duramente nei test per affinare ogni dettaglio. Sono impaziente di tornare in pista con Mikkel e Paul".

Per il giovane Malthe Jakobsen, alla guida della PEUGEOT 9X8 #94, sarà il debutto ufficiale con il team: "Dopo i test a Losail e le esperienze nella Asian Le Mans Series e alla 24 Ore di Daytona, mi sento pronto. Ho tanto da imparare dai miei compagni di squadra, ma voglio dare il massimo fin da subito".

Il FIA WEC 2025 prende il via

La stagione 2025 del FIA World Endurance Championship scatterà con il Prologo ufficiale il 21-22 febbraio, seguito dalla 1812 km del Qatar, che partirà venerdì 28 febbraio alle 14:00 ora locale (12:00 CET, 11:00 GMT). Sarà il primo banco di prova per le Hypercar, in una stagione che si preannuncia più competitiva che mai. Peugeot è pronta a raccogliere la sfida: il sogno podio parte da Losail.