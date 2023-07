Philippe Krief succede a Laurent Rossi come CEO della Marca Alpine

Vorrei ringraziare Laurent per l’incrollabile impegno in questi due anni a capo di Alpine. Laurent ha stabilito una strategia chiara ed ambiziosa per la Marca. Ha messo Alpine nella migliore condizione possibile per raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine. Alpine è ora pronta ad entrare in una nuova fase del suo sviluppo e a diventare una Marca del futuro. Philippe associa una lunga esperienza nel settore a grandi conoscenze tecniche e doti di leadership fondamentali per il successo del nostro progetto, in particolare con il lancio dei nuovi veicoli della Marca a partire dall’anno prossimo. Ho piena fiducia in Philippe e nel suo team per portare Alpine a nuovi livelli, ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Laureatosi all’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief ha lavorato per Michelin e per il Gruppo Fiat. Dopo queste esperienze, ha proseguito la carriera in Ferrari e poi Maserati, rispettivamente come Direttore del Dipartimento Veicoli e Direttore Tecnico della Marca Alfa Romeo. Tornato in Ferrari da Giugno 2016, Philippe Krief ha assunto il ruolo di Direttore Ingegneria. Era stato nominato Direttore Ingegneria e Performance Prodotto della Marca Alpine il 21 febbraio 2023.