Pikyrent e Citroën Rivoluzionano la mobilità urbana con AMI 100% Ëlectric

Da sempre promotrice di una mobilità urbana smart e sostenibile, Citroën ha abbracciato con entusiasmo il progetto di Pikyrent, dando vita a un'esperienza di micro-mobilità coinvolgente e totalmente elettrica.

Questo impegno riflette l'ambizione del marchio francese di guidare l'innovazione nel settore, puntando a una trasformazione elettrica che prometta un domani migliore per tutti.

Pikyrent e Citroën: una partnership elettrizzante

Il servizio di sharing mobility di Pikyrent, già attivo a Bari e presto disponibile anche a Taranto, vanta una flotta di 62 Citroën Ami – 100% ëlectric e 6 My Ami Cargo, rispondendo così alle esigenze dei professionisti e dei pendolari con una soluzione pratica e rispettosa dell'ambiente.

Risultati da record

Dopo 15 mesi dal lancio, il servizio ha già registrato 18.000 noleggi e oltre 70.000 km percorsi, attestando l'efficacia della proposta di Pikyrent e Citroën nel ridurre le emissioni e promuovere una mobilità sostenibile, con un risparmio di circa 20 tonnellate di CO2.

La Mobilità del domani, oggi

Con la loro compattezza, sostenibilità e accessibilità, le Citroën Ami – 100% ëlectric si confermano una soluzione ideale per la mobilità urbana, offrendo una guida senza emissioni e l'accesso a zone a traffico limitato, con un'autonomia di 75 km e una ricarica rapida in sole 3 ore.

Dichiarazioni dei protagonisti

Antonio Decaro, Sindaco di Bari: "L'esempio di Bari dimostra il successo del car sharing elettrico e la nostra città si pone come modello di riferimento per il Sud Italia, promuovendo una mobilità che riduce il traffico e le emissioni nocive."

Antonella Comes, CEO di Pikyrent: "Crediamo nella micro-mobilità condivisa come risorsa per tutte le città, non solo le metropoli. L'espansione della flotta Citroën Ami ci permetterà di offrire un servizio ancora più efficiente, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione europei."

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia: "Siamo fieri della nostra partnership con Pikyrent, che condivide la nostra visione di una mobilità futura sostenibile. Le nostre AMI – 100% ëlectric e My Ami Cargo rappresentano soluzioni ideali per una vita quotidiana più semplice e rispettosa dell'ambiente."

Queste iniziative sottolineano l'impegno di Citroën e Pikyrent nel reinventare la mobilità urbana, offrendo soluzioni innovative che non solo migliorano la qualità della vita nelle città, ma contribuiscono anche significativamente alla riduzione dell'impronta carbonica.