Pirelli diventa Official Tyre Partner degli Australian Open

Pirelli si prepara a fare il suo debutto ufficiale nel mondo del tennis, diventando Official Tyre Partner degli Australian Open a partire dall'edizione 2025.

L'annuncio della partnership pluriennale segna un'importante svolta per il brand italiano, da sempre sinonimo di innovazione e performance. Dopo il motorsport, il calcio, la vela e gli sci, Pirelli sceglie di sostenere uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, consolidando ulteriormente la sua presenza nei principali palcoscenici internazionali.

Il torneo di Melbourne, in programma dal 12 gennaio 2025, rappresenta una vetrina di rilievo per il marchio, con un'audience globale che supera i 900 milioni di spettatori. Questa nuova collaborazione mira a rafforzare la conoscenza del brand in Australia, un mercato particolarmente strategico per Pirelli, grazie all'alto numero di auto prestige e luxury presenti nel Paese.

Andrea Casaluci, CEO di Pirelli, ha commentato con entusiasmo la nuova sponsorizzazione: “L’Australian Open è per Pirelli un’occasione di visibilità molto rilevante grazie all’attenzione che il tennis riceve a livello globale. In particolare, questa sponsorizzazione contribuirà ad aumentare la conoscenza del nostro marchio in Australia, che è un mercato con un’alta concentrazione di auto prestige. Proprio a Melbourne, sede del torneo, nel 2019 abbiamo aperto un Pirelli P Zero World, nostro modello di negozi flagship attualmente presenti in solo altre quattro città del mondo”.

L'importanza di questa partnership è stata sottolineata anche da Cedric Cornelis, Chief Commercial Officer di Tennis Australia: “Siamo davvero lieti di annunciare Pirelli come Official Tyre Partner degli Australian Open. Pirelli è sinonimo di innovazione e prestazioni, due aspetti che rendono il brand italiano una scelta perfetta per uno degli eventi di tennis più importanti al mondo. Siamo lieti che Pirelli abbia scelto gli Australian Open per il suo primo investimento in un Grande Slam”.

La scelta di puntare sul tennis segna una nuova fase strategica per Pirelli, che continua a espandere il proprio impegno nello sport, collegando i valori del brand – innovazione, performance ed eccellenza – a contesti sempre più ampi e diversificati. La presenza agli Australian Open permetterà a Pirelli di raggiungere un pubblico ancora più vasto, rafforzando la propria identità come marchio globale.

Con questa nuova partnership, Pirelli dimostra ancora una volta di saper unire tradizione e innovazione, portando il Made in Italy su uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi al mondo.