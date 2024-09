Pirelli e Arval Italia insieme per un innovativo servizio di e-bike sharing aziendale

Arval Italia, leader nel settore del noleggio a lungo termine e delle soluzioni di mobilità, ha stretto un'importante collaborazione con Pirelli, una delle principali aziende di pneumatici a livello globale.

L’obiettivo dell'accordo è fornire alle aziende clienti una soluzione di e-bike sharing che risponda alla crescente domanda di mobilità sostenibile e innovativa, in linea con le politiche di responsabilità sociale d’impresa (CSR) e le esigenze di attrazione e retention dei talenti.

E-bike sharing: un trend in crescita tra le aziende italiane

Secondo i dati del Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità 2024, l'83% delle aziende italiane utilizza già soluzioni di mobilità alternativa. Di queste, l'11% ha introdotto il bike sharing come parte delle proprie strategie per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la mobilità dei dipendenti. Proprio in questo contesto si inserisce la partnership tra Arval Italia e Pirelli, con l’offerta del servizio Pirelli CYCL-e Around™, una piattaforma di corporate e-bike sharing.

Pirelli CYCL-e Around™: mobilità sostenibile a portata di mano

Lanciato nel 2021, il progetto Pirelli CYCL-e Around™ offre una soluzione “chiavi in mano” per il noleggio di e-bikedestinata alle aziende che desiderano migliorare la mobilità dei loro dipendenti, sia per scopi professionali che ricreativi. Le aziende che aderiranno al servizio avranno accesso a un pacchetto completo, che include:

E-bike Pirelli disponibili per periodi di 24 o 36 mesi.

Servizi inclusi nel canone mensile, come la manutenzione programmata, assistenza tecnica presso la sede del cliente, assicurazione contro furti e danni.

Un kit di sicurezza con casco, catena antifurto e caricabatteria portatile.

Tecnologia e flessibilità grazie all’app Cycl-e Around™

Il servizio è supportato dalla app Cycl-e Around™, che consente di gestire in autonomia la prenotazione e l’utilizzo delle e-bike, offrendo un’esperienza semplice e intuitiva. L’app permette lo sblocco delle biciclette e fornisce una navigazione bike-friendly per rendere più agevole il loro utilizzo. Inoltre, i mobility manager avranno accesso a una piattaforma digitale che permette di monitorare vari indicatori, come i chilometri percorsi, la CO2 risparmiata e la rotazione delle biciclette.

Un passo verso la mobilità del futuro

L’adozione del servizio Pirelli CYCL-e Around™ rappresenta un ulteriore sviluppo nell'ambito del piano Arval Beyond, il progetto strategico che mira a trasformare Arval in un'azienda di mobilità completa, non solo focalizzata sul noleggio di veicoli, ma anche sulla fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile. Questo accordo segna un passo avanti nell’aiutare le aziende a ridurre l’impatto ambientale della propria flotta, promuovendo un approccio più green alla mobilità aziendale.

La collaborazione tra Arval Italia e Pirelli non solo risponde alle esigenze delle aziende italiane, ma conferma anche l’impegno di entrambe le società verso una maggiore sostenibilità e attenzione alle responsabilità sociali.