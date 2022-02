Pirelli rinnova la sua gamma di pneumatici dedicati ai suv

Pirelli rinnova la sua gamma di pneumatici Scorpion, dedicata ai Suv

trasferendo a questo segmento molte delle innovazioni tecnologiche recentemente introdotte nella nuova famiglia Cinturato, con specifici adattamenti e soluzioni per le peculiarità di questi veicoli più pesanti degli altri. Ne risulta una gamma con le tecnologie più moderne, capaci di adattarsi al meglio alle prestazioni delle auto di oggi, comprese le vetture elettriche.

La famiglia Scorpion, infatti, è quella che nel portafoglio Pirelli registra il maggior numero di omologazioni su auto green. Questi pneumatici sono riconoscibili per la marcatura Elect sul fianco. Per lo sviluppo della famiglia rinnovata – con l’estivo Scorpion, lo Scorpion All Season SF2 e il nuovo invernale Scorpion Winter 2 -, Pirelli ha applicato il proprio approccio di progettazione “Eco-Safety”, che punta a coniugare un basso impatto ambientale (bassa resistenza al rotolamento, ridotto rumore di rotolamento ed elevato chilometraggio) alle migliori prestazioni legate alla sicurezza di guida (brevi spazi di frenata, grip, stabilità del veicolo e basso rischio di aquaplaning) grazie all’innovazione nei materiali e all’impiego dei moderni strumenti di virtualizzazione durante il processo di sviluppo.

Tutti i nuovi Scorpion sono più efficienti nel ridurre i consumi di carburante o delle batterie delle auto elettriche, più silenziosi e durano più a lungo rispetto alla generazione precedente, caratteristiche che contribuiscono a una sempre maggiore sostenibilità negli spostamenti. Risultati ottenuti grazie all’impiego di nuove mescole battistrada, alla costruzione realizzata con nuovi materiali nella carcassa e allo sviluppo di innovativi disegni battistrada, che consentono di mantenere le prestazioni più a lungo rispetto a prima. In particolare, per favorire la controllabilità in manovre di emergenza (come l’evitamento di un ostacolo o una frenata improvvisa) si è adottata una particolare struttura rinforzata del pneumatico in grado di sostenere gli elevati trasferimenti di carico sui pneumatici, per agevolarne una corretta distribuzione di pressione nell’impronta e consentire una risposta dinamica del veicolo equilibrata e controllabile. I nuovi pneumatici della famiglia Scorpion registrano prestazioni che si attestano tra le migliori del mercato nelle diverse situazioni di guida, come emerso dai test realizzati dall’ente certificatore TÜV SÜD, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark.